Une semaine de cours supplémentaire en raison de la grève à l’Université Sainte-Anne

La session hivernale des étudiants de l’Université Sainte-Anne, à Pointe-de-l’Église en Nouvelle-Écosse, durera une semaine de plus que prévu.

Les professeurs en grève depuis le 3 mars se sont entendus cette semaine avec la direction de la seule université francophone de la Nouvelle-Écosse pour mettre fin au débrayage.

Vendredi, le conseil des gouverneurs de l’université a entériné le plan de retour en classe concocté durant la matinée par le sénat universitaire.

Il a été convenu d’ajouter une semaine de cours à la session actuelle.

Selon l’université, cela donnera la possibilité au corps professoral de donner une dernière évaluation aux étudiantes et étudiants avec l’accord de ceux-ci .

Note finale des étudiants

Les notes finales de la session d’hiver devront être remises aux étudiants au plus tard le 4 mai.

Si les étudiants sont insatisfaits de l’impact qu’aura leur note sur leur moyenne générale, il leur sera permis de demander que l’on change celle-ci pour la mention satisfaisant ( S ) ou alors par un échec ( ABX ).

Comme la mention « S » n'est pas associée à une note précise, elle n'aura pas d’impact négatif sur la moyenne globale des étudiants qui ont été privés de cours pendant 7 semaines.

Les étudiants ont jusqu’au 5 mai pour demander que l’on change leur note de cette manière.

Par ailleurs, la date du début de la session de printemps demeure inchangée. Elle commencera comme prévu le 2 mai.

Un exercice de médiation qui a duré trois jours entre l’Université Sainte-Anne et l’Association des professeurs, professeures et bibliothécaires de l’Université Sainte-Anne (Association des professeurs, professeures et bibliothécaires de l'Université Sainte-Anne APPBUSA ) a mené à une entente pour mettre fin à la grève.

Les deux parties ont accepté d’aller en arbitrage exécutoire. L’arbitre tranchera les questions litigieuses liées aux conditions de travail, à la charge de travail, aux enjeux monétaires et à la permanence collégiale.