Jour de la Terre : des Iqalummiut appellent à l’action climatique

Il y a de nombreux défis auxquels il faut répondre au Nunavut, mais l’environnement est un dossier qui s’entremêle avec beaucoup de choses , soutient l’étudiante Katie Yu, 15 ans, l’une des organisatrices de la marche du centre-ville d’Iqaluit.

L’étudiante espérait surtout sensibiliser les Iqalummiut à la nécessité d’entreprendre des changements systémiques .

Nous avons besoin que notre gouvernement et nos leaders prennent leurs responsabilités et nous voulons investir dans la planète ainsi que dans des solutions comme les énergies renouvelables , affirme-t-elle.

Katie Yu affirme avoir contacté plusieurs organismes locaux dans l’espoir de rassembler un grand nombre de personnes, mais elle explique que la semaine de relâche scolaire n’a pas contribué à attirer autant de jeunes qu’elle espérait. Même si nous ne sommes pas un grand groupe, nous voulons montrer que [l'environnement] nous tient à coeur , dit-elle.

Katie Yu, 15 ans, était l'une des organisatrices du rassemblement. Photo : CBC / Mike Zimmer

Dans le Nord, nous dépendons tellement du territoire

Le Nord canadien se réchauffe à un rythme près de trois fois plus rapide que le reste de la planète, en plus de recevoir de plus en plus de précipitations annuelles, selon un rapport  (Nouvelle fenêtre) d’Environnement Canada paru en 2019.

L’étudiante affirme que l’urgence climatique est d’autant plus préoccupante dans l’Arctique. Dans le Nord, nous dépendons tellement du territoire et nous sommes les plus touchés par les changements climatiques , souligne-t-elle. Elle s’inquiète aussi de l’avenir de sa génération : On ne devrait pas être en train de s’inquiéter de notre futur, on devrait être en train de le préparer.

Selon le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) paru en août 2021, les phénomènes extrêmes vont s’intensifier et de nombreux changements touchant la calotte glaciaire et les niveaux de l’eau seront irréversibles pour les prochains siècles.

La deuxième partie de ce rapport  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), publiée à la fin de février, a mis en lumière les effets des changements climatiques sur les êtres humains et les écosystèmes, ainsi que les moyens de s’y adapter. Le GIEC y a notamment rappelé l’importance d'inclure les connaissances des populations locales et autochtones pour se diriger vers la résilience climatique.

Les conclusions du GIEC sont particulièrement alarmantes pour les régions polaires. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

« [Les changements climatiques] ont des effets uniques et disproportionnés sur l’Arctique, ses habitants et la culture ici. » — Une citation de Katie Yu, 15 ans

La cause climatique est l’un des enjeux qui préoccupent grandement l’étudiante de 10e année.

Récemment, Katie Yu s’est aussi impliquée au sein d’un regroupement de 13 jeunes Canadiens qui ont déposé, au mois de décembre, une requête devant les tribunaux pour remettre en cause la constitutionnalité de l’âge minimal pour voter. Elle a aussi pris part à la marche organisée au mois de novembre par de jeunes Iqalummiut pour réclamer plus de ressources en prévention du suicide au Nunavut.

Avec des informations de Salome Avva