Un premier inventaire des gaz à effet de serre de Saguenay pour le Jour de la Terre

Selon le communiqué de la Ville, le secteur des transports compte pour 18 % des émissions et les bâtiments pour 4 %.

Le reste provient de l'élimination des déchets, soit environ 80 000 tonnes, ce qui représente 77 %. D’après le conseiller municipal et président de la Commission du développement durable et de l'environnement, Jimmy Bouchard, la presque totalité de ces gaz proviennent de l'ancien site d'enfouissement de Laterrière, là où un projet de bioparc qui aurait récupéré ces gaz a été rejeté.

Dernièrement, la Ville a amorcé des démarches pour rallumer la torchère qui brûlerait le méthane. Le conseiller a expliqué en quoi ceci représenterait un gain environnemental.

Les gaz qui sont émis présentement, essentiellement c’est du méthane, et le méthane a un effet 25 fois plus important au niveau effet de serre que le CO2. Or, lorsqu’on brûle du méthane, on le transforme en CO2. Alors le CO2 est 25 fois moins dommageable que le méthane , a-t-il chiffré, en assurant qu'il n'en résultera pas d'odeurs.

Le conseiller municipal et président de la Commission des travaux publics, Jimmy Bouchard. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Une réduction de 65 000 tonnes

Pour ce faire, Saguenay entend profiter d’une refonte des critères d’un programme de crédits du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Une demande d’aide a été expédiée à Québec en mars.

Une telle opération réduirait presque des deux tiers le total d'émissions produites par la Ville. On passerait à 80 % moins environ, c’est-à-dire qu’on serait aux alentours de 65 000 tonnes de moins , a-t-il évalué.

Jimmy Bouchard s’attend à ce que la torchère soit rallumée au courant des prochains mois.

Le conseiller a rappelé qu’un projet qui comprendrait la seule récupération pour le traiter et l’injecter dans le réseau de gaz naturel ne serait pas rentable pour Saguenay. C’est pour cette raison qu’une usine de biométhanisation avait été jumelée au projet.

Un réseau de 400 municipalités

Le premier inventaire de Saguenay s’est fait à l’intérieur du programme Partenaires dans la protection du climat, un réseau national composé de plus de 400 municipalités qui vise à réduire les gaz à effet de serre GES et à lutter contre les changements climatiques.