Whitehorse annule son projet de reconstruction de l’hôtel de ville

Laura Cabott, la mairesse de Whitehorse, a choisi de faire son annonce devant le fronton de l'hôtel de ville, qui a été construit en 1966 , rappelle-t-elle. Face à la peinture qui s'effrite, elle explique que les 22 millions prévus prévus pour la construction - 9 millions venant des réserves financières de la Ville et le reste financé par les gouvernements territorial et fédéral - ne suffisaient plus.

« Quand la période d’appel d’offres a pris fin le 31 mars, les offres dépassaient le budget d’au moins dix millions ce qui aurait obligé la Ville à participer à hauteur de 19 millions de dollars. » — Une citation de Laura Cabott, mairesse de Whitehorse

En 2014, le coût de la rénovation de l'hôtel de ville a été estimé à 9,7 millions de dollars. Sept ans plus tard, en décembre dernier, il avait grimpé de 16,5 millions pour atteindre 26,2 millions de dollars.

Laura Cabott explique qu’avec l’instabilité actuelle du marché mondial, l’augmentation du prix des matières premières comme l’acier, le bois, le cuivre, l’essence et l’aluminium [la Ville] ne se sent pas à l’aise à l’idée d’aller de l’avant avec ce projet maintenant.

Selon la mairesse, la Ville cherche maintenant des moyens de résoudre les problèmes que le projet était censé régler, car si la reconstruction n’est plus à l’ordre du jour, des rénovations devront malgré tout être effectuées.

Laura Cabott affirme qu'un des financements clés du projet d'une valeur de 15,7 millions de dollars et devant expirer en 2024 a été prolongé jusqu’en 2027. Cela nous donnera le temps de trouver d’autres moyens d’atteindre nos objectifs, ajoute-t-elle.

Les travaux devaient commencer le mois prochain, mais le projet de rénovation qui sera retenu devrait à présent être repoussé à l’année prochaine, car il nécessitera forcément de nouvelles études.

La mairesse indique que le conseil municipal et l'administration discutent encore des choix qui s'offrent à eux, mais que, selon elle, aucune construction majeure n'aura lieu cette année, et que probablement aucun plan pour la suite ne sera évoqué avant l'été.

