J’aimerais remercier mon corps, un documentaire sur la diversité corporelle

Constatant l’engagement grandissant pour la diversité corporelle sur Instagram, la réalisatrice Catherine Dulude a décidé de filmer une séance de photos boudoir avec Rosalie Best et la photographe spécialiste de la diversité corporelle et militante anti-grossophobie, Teri Hofford.

J’aimerais remercier mon corps est un projet de documentaire sur la question de la diversité corporelle.

Ce projet porté par la réalisatrice Catherine Dulude invite à plus d’inclusion et de réflexion autour de nos corps tels que nous les percevons dans la société.

J’aimerais remercier mon corps est une fenêtre notamment sur l'image du handicap.

Atteinte d’une dystrophie musculaire, Rosalie Best tient le rôle principal dans ce documentaire.

Rosalie Best se fera prendre en photo par la photographe Teri Hofford pour le documentaire "J'aimerais remercier mon corps". Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Mme Best souhaite témoigner de sa situation dans l'espoir de créer une société plus inclusive et ouverte à une idée moins normée du corps.

« J’aimerais voir un peu plus de personnes comme moi sur Instagram pour m’aider à me sentir un peu moins seule. » — Une citation de Rosalie Best

Je pense que ça pourrait aider plusieurs jeunes femmes qui se sentent… tu sais parfois, on se sent laides… , confie Rosalie Best.

À travers le témoignage de Rosalie Best, ce documentaire raconte aussi l’histoire de nombreuses personnes dont le corps ne trouve pas sa place dans notre société, notamment les victimes de grossophobie.

L’histoire de Rosalie n’est qu’une histoire parmi tant d’autres, précise Catherine Dulude. Rosalie prend des mesures pour avoir une meilleure relation avec elle-même, puis on espère que ça va inspirer les gens à faire la même chose. Peu importe leur corps!

Ce n’est pas parce qu’un corps est gros qu’il est nécessairement malade. Et ce n’est pas parce qu’un corps est mince qu’il est nécessairement en bonne santé. Il faut se rentrer ça dans la tête. On vit dans une société grossophobe. Il faut l’accepter et prendre les mesures pour changer ça , ajoute la réalisatrice.

Catherine Dulude est la réalisatrice du documentaire "J'aimerais remercier mon corps". Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Afin de concrétiser le projet J’aimerais remercier mon corps, un appel à financement participatif a été lancé en ligne par Catherine Dulude. L’argent servira à rémunérer les artisans qui travaillent sur le documentaire.

Pour Catherine Dulude, c’est un moyen de participer à cet enjeu de société. En tant que personne qui ne porte pas de handicap j’ai la responsabilité, nous avons tous la responsabilité, de mettre en avant des histoires qu’on ne voit presque jamais .

Le documentaire, qui fera le tour des festivals, sera produit en anglais et en français. Il sera entièrement accessible grâce à la description vidéo, le sous-titrage codé et des interprétations en langue des signes internationale et en langue des signes québécoise.