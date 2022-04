Un premier bateau de croisière accoste à Charlottetown après deux ans de pandémie

Résidente de New Jersey aux États-Unis, la passagère Laura Parker se dit ravie de pouvoir débarquer à l’île pour la première fois.

« Il me semble que c’est un bel endroit, on va se promener un peu pour visiter la ville. Je pense que cela doit être encore plus beau durant l’été. Il fait un peu froid maintenant, mais j’ai hâte de voir la ville. »

Pour cette passagère, le voyage à bord d’une croisière pendant une récente vague de COVID-19 ne représente pas une préoccupation.

L’équipe du bateau suit les consignes de nettoyage. On fait des tests de dépistage tous les matins, et ils mesurent souvent aussi notre température , ajoute-t-elle.

Récemment débarqués à Charlottetown, Katy et Gordon Hanneken ont quitté l’État du Missouri aux États-Unis pour revoir l’île, deux ans après leur premier séjour dans la province.

Le couple dit faire un bon voyage jusqu’à présent et ne pas avoir de craintes par rapport à la COVID-19.

« On est complètement vaccinés, on a pris notre dose de rappel et on est prêt à vivre à nouveau une vie normale. »