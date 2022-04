Terres rares : la mine ténoise Nechalacho expédie sa première production

C’est un jour très significatif pour le Nord et particulièrement pour Hay River , se réjouit David Connelly, vice-président de la stratégie et des affaires de Cheetah Ressources, qui possède la mine Nechalacho, aux Territoires du Nord-Ouest.

Le travail d’extraction de minerai a commencé le 29 juin 2021 dans la mine, située à environ 110 kilomètres au sud-est de Yellowknife. Et la production devrait aller bon train, selon David Connelly qui précise que l’entreprise s’attend à expédier 5000 tonnes de terres rares concentrées par an au cours des trois prochaines années.

David Connelly espère que cette activité va contribuer à la revitalisation de Hay River, dont le port reçoit la marchandise et l'expédie ensuite par d’autres canaux, comme le hub multimodal de transport du Nord.

Envoyées par train ou camions, les minerais concentrés récoltés se dirigent vers une usine - toujours en construction - située à Saskatoon où ils seront transformés. Par la suite, ils prendront la direction de la Norvège, où ils subiront encore des transformations pour séparer les terres rares.

Les terres rares, dont on connaît l’existence depuis longtemps, sont très recherchées depuis plusieurs années, explique Philippe Normandeau, un géologue de surface à la Commission géologique des Territoires du Nord-Ouest.

« Plus la société veut s’éloigner des ressources non renouvelables et aller vers les technologies vertes, plus on a besoin de terres rares parce que ce sont des éléments utilisés beaucoup dans la fabrication d’aimants plus puissants nécessaires dans les moteurs électriques. »