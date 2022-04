L’UPAC à nouveau à Chandler

Selon le maire Gilles Daraîche, deux agents de l’Unité permanente anticorruption UPAC ont interrogé le directeur général de la ville.

L’élu explique qu’ils voulaient des informations sur un prêt de locaux entre deux services de la Ville, soit le service des incendies et celui de l’horticulture.

Ce dossier remonterait à environ sept ans, selon le maire.

Ils se sont échangés de l’espace pour permettre aux horticulteurs d’être plus près de leur travail. Il y a eu un protocole de signé [une entente] pour autoriser ça , raconte M. Daraîche.

De son côté, le directeur général de Chandler n’a pas voulu commenter cette visite. Il a indiqué vouloir laisser le maire s’exprimer au nom de la municipalité.

Le maire Daraîche tient à dédramatiser cette visite impromptue de l'Unité permanente anticorruption UPAC .

C’est une plainte qui n’aurait pas dû, d’après moi, se rendre là , selon lui. Ils auraient pu facilement appeler à la Ville de Chandler et demander des renseignements au directeur général. Ils auraient donné les renseignements et ils auraient dit : "ok c’est correct !"

« Je pense que c’est dépenser l’argent du peuple pour pas grand-chose. » — Une citation de Gilles Daraîche, maire de Chandler

Le directeur du service des incendies confirme les raisons de la visite des membres de l’Unité permanente anticorruption UPAC .

Il n’a cependant pas voulu accorder d’entrevue pour cette histoire qu’il minimise. Il ajoute que les agents de l’Unité permanente anticorruption UPAC n’ont fait aucune perquisition dans son service.

En décembre dernier, la Ville de Chandler a aussi eu la visite des membres de l’UPAC. Le maire Daraîche assure que les plaintes n’ont pas de lien entre elles.