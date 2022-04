La Ville de Québec entame un ménage printanier « plus efficace »

Les travaux de nettoyage printanier de la Ville ont débuté et sont planifiés jusqu’au 23 juin. Les citoyens sont invités à consulter l'application de la Ville pour savoir quand leur artère sera nettoyée et le stationnement y sera interdit, ce qui devrait rendre l'opération « plus efficace ».

Cette carte interactive disponible sur le site Internet de la Ville présente un échéancier des travaux par quartier, assure Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif responsable de l’entretien des voies de circulation.

Elle indiquera quand est où se déroulera le nettoyage et la Ville précise que les artères sont nettoyées en premier, avant le réseau cyclable et les rues résidentielles.

L'application permettra aussi aux citoyens d'être informés sur les limitations de stationnement prévues lors d'une journée de nettoyage, interdiction qui est habituellement d'une durée de 24 heures.

Pour les lieux où le stationnement est strictement interdit, des panneaux de signalisation orange seront installés en bordure des rues, la veille du jour prévu des travaux. Les citoyens doivent respecter les heures d’interdiction indiquées sur ces panneaux pour éviter un remorquage , précise la Ville.

Efficacité

L'application devrait aussi permettre à la Ville d'être plus efficace, d'autant plus que Dame nature à jouer contre les équipes de la Ville. Cette année, nous avons amorcé le nettoyage, mais tout comme le déneigement, Dame nature ne nous a pas facilité la tâche avec des précipitations tardives et le froid soutenu. Nos équipes travaillent fort pour que les conditions estivales dans nos voies de circulation et pistes cyclables arrivent rapidement à Québec , estime la Ville.

L'accumulation de débris en lien avec les évènements météo risque aussi de couter plus cher à l'administration Marchand.