L'Université de Calgary a un nouveau chancelier : l'ancien demi-offensif des Stampeders de Calgary et activiste social Jon Cornish succédera officiellement à Deborah Yedlin à compter du 1 er juillet 2022.

Jon Cornish qui entamera au début de l'été son mandat comme chancelier sait que des défis l’attendent. Il est toutefois aussi animé par l'ambition d'apporter de la motivation et de l’inspiration aux étudiants actuels et ceux qui ont fréquenté l’université par le passé.

Le nouveau chancelier compte également miser sur les forces existantes dans l'institution albertaine pour faire avancer des valeurs ancrées à l’université.

Devenir chancelier de l'Université de Calgary est le plus grand honneur de ma vie. En servant les étudiants, les anciens étudiants, le personnel, les bénévoles et le corps enseignant de l'université, ainsi que la Ville de Calgary, je défendrai les valeurs de sécurité, d'inclusion et de réussite , affirme Jon Cornish.

Lors de la cérémonie, l’ancien footballeur a parlé de sa source d’inspiration quand il était joueur. Il faut une équipe pour gagner. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce au soutien de mes équipes et de ma communauté. Et c'est ce soutien qui a été le plus grand facteur de motivation dans ma vie.

« Un vieux proverbe africain dit, si vous voulez aller vite, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, vas-y avec les autres. » — Une citation de Jon Cornish, nouveau chancelier de l’Université de Calgary

Je vais continuer à faire progresser cette université, contribuant ainsi à faire d’elle, la meilleure du Canada , conclut Jon Cornish.

Pour sa part, le doyen et vice-chancelier de l’Université de Calgary, Ed McCauley, se félicite du choix de l’ex-sportif de haut niveau.

Ed McCauley, doyen et vice-chancelier de l'Université de Calgary, croit que Jon Cornish incarne les valeurs fondamentales en tant que bénévole engagé et leader communautaire. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Je suis ravi d'annoncer que Jon Cornish deviendra notre prochain chancelier. Contributeur clé dans la communauté, promouvant l'équité et l'inclusion et légende pour les neuf années où il a joué avec les Stampeders de Calgary , affirme-t-il.

« Jon Cornish incarne nos valeurs fondamentales en tant que bénévole engagé et leader communautaire. Son travail dans les secteurs des organismes sans but lucratif, de la finance et de l'investissement fait de lui un penseur entrepreneurial exceptionnel. » — Une citation de Ed McCauley, doyen et vice-chancelier, Université de Calgary

Un palmarès sportif impressionnant

Jon Cornish un des demis offensifs qui ont marqué l'histoire des Stampeders de Calgary. Photo : La Presse canadienne

Jon Cornish a passé neuf années en tant que demi offensif pour les Stampeders de Calgary, remportant de nombreuses récompenses, dont deux championnats de la Coupe Grey (2008 et 2014 ).

Au cours de son passage dans la Ligue canadienne de football (Ligue canadienne de football LCF ), il a également été nommé trois fois meilleur joueur canadien (2012, 2013 et 2014 ), joueur le plus remarquable (2013) et a reçu le trophée Lou Marsh en tant que meilleur athlète du Canada (2013), ce qui lui a permis d'être intronisé au Temple de la renommée du football canadien en 2019.

Après avoir pris sa retraite du football en 2015, il est resté à Calgary pour travailler comme conseiller en investissement et s'est consacré au travail communautaire.

Un rôle honorifique

