La force et la vulnérabilité de Jordane sur Reine de papier

On peut entendre un changement de style sur les 10 titres de l'album. Qu’est-ce qui explique cette nouvelle direction?

Assurément, il y a moins de folk qu’il y en avait dans les derniers albums. J’ai eu envie d'un peu m’en foutre, honnêtement! Je voulais aller vers ce qui me venait naturellement. Oui, il y a des inspirations un peu chanson, il y a des inspirations dans les arrangements qui sont plus pop, plus indie, quasiment alternatifs par section. C’est vraiment quelque chose qui est décomplexé et qui moi me plaît. Pour nommer le style, je dirais qu’on est dans la pop indie.

Qu’est-ce qui explique ce changement?

Je pense que la pandémie a redéfini bien des choses chez plein d’artistes et j’en fais partie. Ça fait longtemps que j’avais envie d’explorer quelque chose de nouveau. Le son a beaucoup changé. C’est aussi dans la façon de faire. C’est vraiment moi qui ai pris le lead de la composition sur toutes les chansons de l’album.

Il y a quelque chose de différent qui en ressort. Une nouvelle équipe avec entre autres Colin Savoie-Levac qui a réalisé l’album. Il y a beaucoup de femmes aussi sur l’album. Dans les thématiques, c’est quelque chose qui a été important pour moi et je voulais que ça se reflète dans l’équipe aussi. Il y a plus de femmes que d’hommes qui jouent sur l’album et je suis bien contente de ça.

Pourquoi c’était important d’avoir autant de femmes dans le projet?

C’est un constat qui est là de plus en plus par rapport au fait que les femmes sont moins représentées en musique. Je pense de plus en plus aux générations qui vont suivre et je trouve ça intéressant de donner des modèles féminins, de voir des femmes jouer de la musique à la télé et en studio. Il faut que ça devienne normal et pas l’exception.

De faire le choix de s’entourer de plus de femmes, ça apporte de beaux modèles. C’est une énergie qui est différente et qui est bien agréable. Il y a beaucoup de douceur, un humour complètement différent souvent, beaucoup d’écoute. C’est un milieu dans lequel je me retrouve vraiment bien.

Quels sont les thèmes abordés sur Reine de papier?

C’est des chansons dans lesquelles je suis plus vulnérable que jamais. Beaucoup de difficultés qui sont vécues par des femmes que je côtois. Par moi aussi. Il y a beaucoup de blessures qui sont partagées et qui sont pertinentes d’être nommées. Il y une part de ça, mais il y a beaucoup de lumière, beaucoup d’inspiration liée à mon nouvel environnement, à l’Île d’Orléans. Il y a des catastrophes naturelles, il y a une esprit de communauté qui est important, beaucoup d’entraide et beaucoup de sororité. C’est ce qui m’inspire le plus en ce moment.

Comment s’est passé l’enregistrement?

Le studio s’est fait en deux phases. Une phase à Montréal au Studio Chenapan et l’autre phase chez nous à l’Île d'Orléans! C’est quelque chose qui a été bien agréable. On s’est installé, toute l’équipe, on a fait les voix, le piano, le vibraphone, les guitares… On est tombé plus dans un mode vacances où on avait vraiment toute la journée pour faire nos trucs, s’installer et essayer des affaires. On a vraiment envahi mon salon!

De prendre le temps quand tu es en studio, c’est une chance que pas tout le monde a. On a pu le faire chez nous à l'Île.

Le spectacle de l’album Reine de papier se tiendra le 4 mai au Studio Telus du Grand Théâtre de Québec.