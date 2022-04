Une fausse infirmière à Ottawa est condamnée à sept ans de prison

Mme Cléroux a été reconnue coupable de s’être fait passer pour une infirmière dans deux établissements de soins de santé à Ottawa et pour avoir utilisé des aiguilles sur des patients alors qu'elle n'avait aucune qualification pour le faire.

La Gatinoise a fait une vingtaine de victimes parmi les clients d’une clinique de fertilité et d’une clinique de chirurgie dentaire pour lesquelles elle a travaillé, en 2021.

Brigitte Cléroux s'était fait passer frauduleusement pour une vraie infirmière — Mélanie Smith — et avait utilisé de faux documents pour obtenir ces deux postes de travail.

Une longue liste de crimes

Ce n’est pas la première fois que Brigitte Cléroux est reconnue coupable pour s’être fait passer pour une infirmière alors qu’elle n'a aucune certification.

La Gatinoise a déjà été condamnée pour ce crime en 2011, en Alberta, et en 2017, à Ottawa, alors qu’elle travaillait pour une résidence de personnes âgées. Au Québec, elle a plaidé coupable et a été condamnée à un mois de prison pour usurpation d’identité et faux, alors qu’elle était âgée de 19 ans.

Brigitte a poursuivi ses activités criminelles dans trois provinces et deux États américains pendant trois décennies.

Le juge de la Cour de l'Ontario, Robert Wadden, a qualifié les crimes de Mme Cléroux de crapuleux.

« Les crimes de Mme Cléroux frappent au cœur de la confiance que notre société accorde au système de santé. » — Une citation de Robert Wadden, juge de la Cour de l'Ontario

Brigitte Cléroux a été arrêtée le 23 août 2021 par le Service de police d’Ottawa (SPO). En janvier, elle a plaidé coupable à sept infractions, dont une d’usurpation d'identité, d’agression armée et de négligence criminelle causant des lésions.

L'avocat de la Couronne Moiz Karimjee réclamait la peine maximale de 10 ans, tandis que l'avocat de la défense Ron Guertin réclamait de quatre à cinq ans de pénitencier.

Avec les informations de Kristy Nease