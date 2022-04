Québec dirait oui à CPE dans l’Estran

La nouvelle, rapporte M. Richard, a été confirmée par le premier ministre lors de son passage en Gaspésie. On est vraiment contents , ajoute-t-il.

La zone de Grande-Vallée, Cloridorme, Petite-Vallée et Murdochville, qui travaille depuis plusieurs mois à l'implantation d'un petit CPE de 24 places, apprenait au début du mois que le projet était finalement refusé.

Pour comprendre les raisons de ce refus, une rencontre organisée par la députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon avec des élus régionaux et le Cabinet du ministre de la Famille a eu lieu le 8 avril dernier.

La discussion aurait permis de faire valoir certains enjeux, dont la croissance de la population ou la grandeur du territoire, qui n’avaient pas été considérés dans l’analyse du dossier, raconte le maire de Grande-Vallée. Noël Richard.

Certains paramètres auraient aussi été modifiés pour permettre au projet d’être rentable, ajoute le maire. Normalement, les projets de Centre de la petite enfance CPE sont d’un minimum de 60 places. Le ministère évalue présentement la possibilité d’ouvrir de petits centres de 32 places, mais le projet de Grande-Vallée est seulement de 24 places.

La demande doit être à nouveau soumise au ministère de la Famille et le ministre Lacombe devrait l’accepter de manière exceptionnelle. On aimerait que ce soit officialisé avec une lettre et qu’on puisse commencer les travaux dans l’immeuble le plus rapidement possible. Il arrive de nouvelles familles et il faut régler ce dossier , indique M. Richard.

Noël Richard attribue le succès de la démarche aux interventions de la députée de Gaspé et du préfet de La Municipalité régionale de comté MRC de la Côte-de-Gaspé, Daniel Côté ainsi qu'à celles de l'ensemble des élus et des parents. On y croyait, souligne-t-il.

Le maire souhaite que l’ensemble du dossier soit réglé à la fin de l’été.

Avec la collaboration de Sylvie Aubut