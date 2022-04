Google expose les bouleversements climatiques dans son doodle du jour

La sensibilisation à la crise climatique bat son plein le 22 avril pour le Jour de la Terre 2022, et Google sonne l’alarme : l’entreprise montre dans son doodle du jour une poignée de vidéos satellites en accéléré montrant la dégradation sur des décennies de nos forêts, nos glaciers et nos récifs de corail.

Toute la journée, les internautes qui se rendront sur la page principale de Google verront s’alterner des GIF animés de la fonte des glaciers du Groenland, le recul des ceux du Kilimandjaro en Tanzanie, le blanchiment des coraux de la Grande Barrière de corail en Australie et la déforestation en Allemagne.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La fonte des glaciers au Groenland, de décembre 2000 à décembre 2020, tel que montré dans le doodle du jour de Google. Photo : Google Earth

Les images, captées pour la plupart sur plusieurs décennies, proviennent notamment de satellites Google Earth. Pour le récif corallien, il s’agit de vidéos de l’Agence océanique prises entre mars 2016 et octobre 2017 près de l’île Lizard en Australie.

L’objectif est de rappeler l’urgence de la crise climatique aux utilisateurs et utilisatrices du moteur de recherche avec des symboles frappant.

En cliquant sur l’un des quatre GIF animés, Google redirige les internautes vers une page affichant les causes et les effets de la crise climatique, et offre aussi des pistes de solutions pour agir. Des ressources gouvernementales et des Nations unies sur l’environnement sont aussi suggérées.

Rupture de ton

Traditionnellement, Google est beaucoup plus sobre dans ses doodles à l’occasion de la Journée de la Terre. En 2021, par exemple, on pouvait, entre autres, y voir une fillette planter un arbre, et le voir grandir. L’entreprise souhaitait alors encourager la population à poser un geste pour l’environnement.

En 2020, pour les cinquante ans du Jour de la Terre, les internautes pouvaient jouer à un minijeu  (Nouvelle fenêtre) où il était possible de contrôler une abeille pour polliniser des fleurs.

La maison-mère de Google, Alphabet, a entrepris en 2007 un virage à 180 degrés vers la carboneutralité. Elle se donne pour objectif de parvenir d’ici 2030 à se convertir entièrement aux énergies renouvelables pour ses centres de données  (Nouvelle fenêtre) .