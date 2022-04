Démission de trois des cinq membres de la Commission des services policiers de Thunder Bay

La présidente Kristen Oliver ainsi que les deux membres Michael Powers et Roy Pelletier, qui ont été nommés par la province, ont remis leur démission, qui entre en vigueur vendredi, a confirmé le secrétaire de la Commission des services policiers de Thunder Bay CSPTB , John Hanman, à CBC News.

D'abord annoncée par le média TBNewswatch, cette décision survient quelques jours après que la Commission civile de l'Ontario sur la police (CCOP) eut nommé un administrateur, Malcolm Mercer, pour superviser les travaux de la Commission des services policiers de Thunder Bay. CSPTB pendant au moins six mois.

L'avocat présidera les réunions de la Commission et sera la seule personne autorisée à voter pendant l'examen des dossiers par la Commission des services policiers de Thunder Bay CSPTB .

C'est la deuxième fois que la Commission des services policiers de Thunder Bay CSPTB est mise sous tutelle par la Commission civile de l'Ontario sur la police CCOP .

En 2018, cette mesure avait été prise à la recommandation de l'ex-sénateur Murray Sinclair qui, dans un rapport, avait conclu que la CSPTB n’[avait] pas su reconnaître les habitudes claires et indéniables de violence et de racisme systémique à l’endroit des Autochtones à Thunder Bay et ne s’y [était] donc pas attaquée .

Kristen Oliver est aussi conseillère municipale à la Ville de Thunder Bay.

Les deux autres membres de la Commission des services policiers de Thunder Bay CSPTB sont le maire de Thunder Bay, Bill Mauro, et Georjann Morriseau.

Mme Morriseau a toutefois pris un congé après avoir déposé des plaintes au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.

Elle allègue du harcèlement et de la discrimination de la part des dirigeants du corps de police et de la Commission.

D'autres détails suivront.

Avec les informations de CBC