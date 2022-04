Dominic Cardy ne bouge pas sur le masque en classe, malgré l’avis du défenseur des enfants

Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick Dominic Cardy ne réintégrera pas le masque obligatoire dans les écoles, à moins que la santé publique ne le recommande. Le ministre répond ainsi aux recommandations du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés du Nouveau-Brunswick Kelly Lamrock, qui demande à la province de réexaminer sa décision .

Dans un scénario qui se répète pour une énième fois ces dernières semaines, le ministère de l’Éducation renvoie la balle à la santé publique sur la question du masque en classe.

Cette plus récente joute se joue alors que le défenseur des enfants déclare que le processus qui a mené à la décision de lever le port du masque obligatoire dans les écoles était défectueux.

Kelly Lamrock n'émet pas de recommandation sur le meilleur choix à faire, mais suggère d’imposer à nouveau le masque en classe, le temps de bien étudier la question et de prendre une décision d’ici un mois.

Pas de décisions pour l'instant

Le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, ne compte pas rétablir le port du masque ou d'autres mesures sanitaires dans les écoles à moins que la santé publique le recommande. Photo : Radio-Canada / Zoom

Dans un point de presse vendredi, le ministre Dominic Cardy a toutefois indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’imposer de changement pour le moment.

Y aura-t-il des changements avant la fin de l’année scolaire? Vous devez poser cette question à la santé publique , répond le ministre.

« Je ne vais pas être le ministre qui fait des recommandations basées sur des pressions politiques, médiatiques ou de gens sur Internet. Je vais suivre les recommandations de la santé publique. » — Une citation de Dominic Cardy, ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick

J’attends. Je suis sûr et certain qu’avec toute les questions posées pour la santé publique, qu’on va avoir les réponses, mais c’est à eux de donner leurs informations , indique-t-il.

Le ministre avait donné une réponse quasi identique au début du mois. Depuis, rien n'a bougé.

Dominic Cardy n’a pas non plus demandé à la santé publique de se prononcer. Ce serait de la pression politique. J’évite dans tous les cas de faire ça. Je pose beaucoup de questions : pourquoi on fait ça, c’est quoi l’évidence pour faire ça. Je pense que c’est dans les limites de mes responsabilités comme membre du cabinet.

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Dre Jennifer Russell (archives). Photo : Radio-Canada

La médecin hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, a déclaré à plusieurs reprises ces dernières semaines – avant le rapport de Kelly Lamrock – qu’elle avait recommandé la levée de l’arrêté obligatoire, ce qui mettais fin de toutes les mesures sanitaires, mais que ce n’était pas à propos de recommander aux gens de porter ou non le masque.

À la lumière des recommandations du défenseur des enfants, Radio-Canada a fait une nouvelle demande d’entrevue à la santé publique. Nous attendons toujours une réponse, vendredi après-midi.

Dans son rapport, le défenseur des enfants s’est dit préoccupé par le manque de clarté dans le processus, notamment à savoir qui a la responsabilité de prendre cette décision.