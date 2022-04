Guy Lafleur et les 10 hockeyeurs qui ont le plus marqué Québec

Québec est en deuil à la suite du décès de Guy Lafleur, vendredi, à l'âge de 70 ans. C'est dans la capitale que l'histoire d'amour entre les amateurs de hockey québécois et le Démon blond a commencé au début des années 60. En l'honneur du célèbre numéro 10 du Canadien de Montréal, Radio-Canada vous propose un palmarès des hockeyeurs qui ont le plus marqué Québec. Un palmarès dressé par nos journalistes sportifs et commenté par Marc Durand, journaliste, historien et auteur de plusieurs livres consacrés à nos plus grandes vedettes du hockey.

1- Guy Lafleur

Guy Lafleur de retour avec les Nordiques, en 1989 Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Le Soleil / Raynald Lavoie / Tous droits réservés

Guy Lafleur fait l'unanimité au sommet du classement. Le Démon blond a profondément marqué le hockey à Québec, à plusieurs époques de sa vie. D’abord comme jeune prodige au sein des pee-wee, puis avec les Remparts pendant 5 ans, avant de finalement y terminer sa carrière, avec les Nordiques.

Recrutée par la formation de Rockland en 1962, la jeune sensation décroche le titre de meilleur joueur du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Il n’a alors que 10 ans.

Guy Lafleur participe aux éditions 1962,1963 et 1964 du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Photo : Radio-Canada

« Enfant déjà, il a été une immense vedette! On se ruait au Colisée pour le voir. » — Une citation de Marc Durand, journaliste, historien et auteur

Lafleur est de retour à Québec les deux années suivantes, alors qu’il représente cette fois sa ville natale de Thurso. Son excellent coup de patin et son tir aussi précis que foudroyant continuent d’attirer les foules.

Le surdoué fait de nouveau vibrer Québec à la fin des années 60. Surclassé, il évolue d'abord dans une ligue junior B avec les Québec Canadian Tire, en 1966-1967, avant de graduer avec les As de Québec Jr dans la ligue junior A au cours de la même saison.

Guy Lafleur, après la première conquête de la Coupe Memorial par les Remparts de Québec en 1971. Photo : LHJMQ

Guy Lafleur s'aligne ensuite avec les Remparts de Québec pour la saison 1969-70. L'impact est immédiat. Celui qui porte le numéro 4, comme son idole Jean Béliveau, devient l’emblème de la nouvelle LHJMQ, marquant 103 buts à sa saison recrue, puis 130 à sa deuxième, avant de jouer les héros lors de la conquête de la Coupe Memorial par les Remparts, en 1970-71.

Alain Côté et Guy Lafleur lors d'un affrontement Canadien-Nordiques au Colisée en 1984 Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Le Soleil / Gilles Lafond / Tous droits réservés

Guy Lafleur connaît ensuite une glorieuse carrière avec le Canadien de Montréal avec qui il remporte cinq Coupes Stanley, en plus de marquer 50 buts en six saisons consécutives. Il demeure à ce jour le meilleur pointeur de toute l’histoire de l’équipe, surpassant même Jean Béliveau de quelques points : 1246 contre 1219.

Sa retraite prématurée, à l’âge de 33 ans seulement, prend tout le monde par surprise. Mais elle ne dure que trois saisons. À 37 ans, Lafleur renfile ses patins pour s’aligner avec les Rangers de New York, avant de revenir jouer dans la ville où tout a commencé pour lui : Québec.

Guy Lafleur signant avec les Nordiques en 1989 pour ses dernières années en carrière, avec Michel Bergeron, Gilles Léger et Marcel Aubut. Photo : Archives Ville de Québec / Tous droits réservés / Fonds Le Soleil / Yvon Mongrain

Entre 1989 et 1991, il joue ses deux dernières saisons avec les Nordiques, devenant un excellent ambassadeur pour l'équipe, alors en pleine reconstruction. Il inscrit respectivement 34 et 28 points avant de tirer sa révérence pour de bon. Ses meilleures saisons ont beau être derrière lui, sa passion sur la patinoire continue de susciter l'admiration des amateurs de hockey de Québec, qui lui conservent un attachement indéfectible.

Guy Lafleur et sa chevelure, patinant pour les Nordiques en 1991. Photo : Archives Ville de Québec / Tous droits réservés / Fonds Le Soleil

Les qualificatifs manquent tout simplement pour qualifier Lafleur , fait remarquer Marc Durand.

« Peu de temps avant sa mort, il venait d’être nommé le plus grand joueur de hockey junior majeur du Québec, devant Sidney Crosby, devant Mario Lemieux, et son numéro est retiré dans toutes les équipes de la ligue depuis l’automne dernier. » — Une citation de Marc Durand, journaliste sportif, historien et auteur

Guy Lafleur salue ses partisans lors de son dernier match en carrière, dans l'uniforme des Nordiques, en mars 1991. Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Le Soleil / Raynald Lavoie / Tous droits réservés

C’est avec les Nordiques que Lafleur marque son dernier but dans la LNH, le 30 mars 1991, contre nul autre que le Canadien de Montréal, au Forum. Le lendemain, Québec est au rendez-vous pour fêter avec émotion sa retraite officielle.

2- Jean Béliveau

Béliveau arborant les couleurs des As de Québec, dans le Journal «La Patrie». Photo : BAnQ / La Patrie

Jean Béliveau, alias le Gros Bill, a aussi profondément marqué le hockey à Québec.

C’est lui qui a bâti le Colisée, c’est lui qui a redonné vie au hockey à Québec, qui était vraiment dans une situation moribonde en 1949 , commente Marc Durand.

Après son stage junior, le Gros Bill devient semi-professionnel avec les As de Québec, en 1951-1952. Son immense talent ne fait plus de doute. Il galvanise le Colisée à chacune de ses présences sur la glace et devient le joueur le mieux payé de la Ligue de hockey senior du Québec.

Jean Béliveau en séance de signature au magasin Paquet de Québec, où il dédicace 1000 bâtons en une journée. Photo : Radio-Canada

Profondément attaché à Québec, le talentueux et imposant attaquant de 6' 3’’ et 205 lb prend son temps avant de se joindre au Canadien de Montréal, qui détient ses droits dans la LNH.

« Il a été l’enfant chouchou de la population de Québec. Il a fait le choix de vivre et de jouer à Québec le plus longtemps possible, et y avait sa maison principale, même quand il jouait pour le Canadien. » — Une citation de Marc Durand, journaliste, historien et auteur

Lui et Lafleur, on a à peu près le même parcours. Ça a été des joueurs adulés jeunes qui ont ensuite toujours manifesté leur amour envers la ville qui les a accueillis, parce que les deux ne sont pas natifs de Québec. Il y a un parallèle intéressant à faire entre les deux , observe l'expert.

Béliveau dans l'uniforme des As, avec son confrère gardien de but Jean Marois. Photo : Radio-Canada

Après des négociations ardues avec le Canadien, Béliveau signe un premier contrat dans la LNH en 1953, à 22 ans.

Béliveau est revenu souvent à Québec, par la suite. En 1964, il a hérité d’un poste important pour Molson, au développement des affaires, et il a acheté une maison à Québec qu’il a habitée pendant 3 ans. Alors qu’il était joueur du Canadien, sa maison principale était à Québec. Sa femme était native de Québec aussi, comme celle de Lafleur , mentionne Marc Durand.

Jean Beliveau avec le Trophée Art Ross (meilleur pointeur de la LNH) et le Trophée Hart (joueur le plus utile à son équipe) remportés durant la saison 1955-1956. Photo : Radio-Canada / Henri Paul

La place Jean-Béliveau a été érigée en son honneur, à proximité du Centre Vidéotron.

3- Peter Stastny (et ses frères)

Arrivée d'Anton et Peter Stastny à l'aéroport de Mirabel, en août 1980, avec Gilles Léger et Marcel Aubut, de l'organisation des Nordiques. Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Le Soleil / Jacques Deschênes / Tous droits réservés

Beaucoup considèrent Peter Stastny comme le joueur le plus marquant de l'histoire des Nordiques de Québec. Son évasion spectaculaire d’Europe de l’Est, en compagnie de son frère Anton, au début des années 80, avait fait sensation à l’époque. Son immense talent aura fait le reste.

« Voler deux jeunes joueurs bourrés de talent à la Tchécoslovaquie, c’était un coup majeur, qu’on devait à Gilles Léger, le directeur du personnel des Nordiques. » — Une citation de Marc Durand, journaliste, historien et auteur

Un an plus tard, le coup se répète quand Marian vient rejoindre Anton et Peter à Québec. Remarquablement bien intégrés à Québec et à son équipe, les trois frères vont jouer un rôle important dans le hockey professionnel de la capitale, particulièrement Peter, dont l’impact au sein des Nordiques est majeur.

Peter, Marian et Anton Stastny dans le vestiaire des Nordiques après une victoire contre les Whalers, en 1984 Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Le Soleil / André Pichette

En 1979-80, Québec talonne le Canadien de Montréal au classement. À peine deux ans plus tard, les Fleurdelisés expédient la bande à Lafleur en vacances dès le premier tour éliminatoire. Si la planète hockey est prise par surprise, ce n’est pas le cas de l'état-major des Nordiques, conscient d’avoir réalisé un coup de maître en attirant la filière slovaque.

Après tout, Peter Stastny est déjà l’un des meilleurs joueurs de la LNH avec une récolte de 139 points. Marian Stastny en a pour sa part cumulé 89 et Anton, 72.

Anton, Peter et Marian Stastny retrouvent leur uniforme des Nordiques et l'entraîneur Michel Bergeron, lors des Jeux de Lillehammer, en 1994. Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Le Soleil / Patrice Laroche / Tous droits réservés

Le 2 mai 1985, Peter Stastny joue un rôle déterminant en prolongation d'un septième match décisif au Forum de Montréal. Les Nordiques éliminent à nouveau le Canadien pour passer en demi-finale de la Coupe Stanley. Jamais Québec ne sera passée aussi près de gagner la Coupe Stanley.

Au final, Stastny aura accumulé 1239 points dans la LNH, dont 7 saisons de plus 100 points avec les Nordiques. Pas surprenant que son échange au New Jersey ait brisé le coeur des fans, marquant la fin d’une époque dans le monde du hockey à Québec.

À lire aussi : Il y a 40 ans, l’évasion spectaculaire des frères Stastny

4- Joe Malone (et Paddy Morane)

L'équipe victorieuse des Bulldogs de Québec de Malone et Moran, avec la Coupe Stanley remportée en 1913 Photo : Archives Ville de Québec / Tous droits réservés

Pour nos ancêtres amateurs de hockey, nul doute que Joe Malone et Paddy Morane, deux fiers représentants de la communauté irlandaise de la capitale, figureraient en tête de cette liste prestigieuse. On parle souvent de Joe Malone, mais Paddy Morane, c’est aussi un joueur important, c’est le gardien de but de Malone, il est au Temple de la renommée depuis 1961 , souligne Marc Durand.

Malone y est aussi. Son intronisation remonte à 1950. Né à Sillery d’une mère francophone, Maurice Joseph Malone a été le premier dieu du hockey à Québec. Son coéquipier, Patrick Paddy Moran, a grandi dans le quartier du Cap-Blanc, au pied du cap, dans la Basse-Ville.

On doit à ces vedettes et leurs coéquipiers du Quebec Hockey Club, connu sous leur surnom des Bulldogs, les deux seules et uniques Coupes Stanley décernées à la ville de Québec, en 1911-12 et en 1912-13.

Joe Malone à l'époque des Bulldogs, le premier héros du hockey à Québec. Photo : Archives Ville de Québec / Studios Jacques / Tous droits réservés

Durant les matchs décisifs, Malone marque et prépare des buts importants, tandis que Morane réalise le premier blanchissage de l'ère professionnelle de la Coupe Stanley.

Malone est demeuré modeste, malgré ses succès, mais dans les années 50, ses amis comparent son style à celui de Jean Béliveau , souligne Marc Durand.

Surnommé le fantôme en raison de son agilité et sa rapidité, Malone détient toujours le record de sept buts dans un match de la Ligue nationale de hockey LNH , établi à Québec le 31 janvier 1920, ainsi que le record de la meilleure moyenne de buts par match au cours d'une même saison, soit 2,2 en 1917-18, alors qu'il évoluait alors pour le Canadien de Montréal.

Il faudrait donc 180 buts d’aujourd’hui pour égaler ce record. Aussi dire tout de suite qu'il est imbattable…

5- Joe Sakic

Joe Sakic avec Guy Lafleur devant une enfilade des trophées remportés durant sa carrière, lors d'un dernier match amical, en 2011. Photo : La Presse canadienne / Clement Allard

L’organisation des Nordiques met la main sur le convoité Britanno-Colombien au repêchage de 1987 au 15e rang. Même s’il n’est pas imposant, Sakic est un joueur intelligent qui possède un lancer du poignet redoutable. Il récolte 62 points dès son année recrue, au moment où les Nordiques sont en plein déclin.

Joe Sakic avec les Nordiques, en 1990. Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Le Soleil / Jean Vallières

Il fait partie de la pire édition de l’histoire des Nordiques – et l’une des pires de l’histoire de la Ligue nationale de hockey LNH – en 1989-90, alors que l’équipe ne récolte que 31 points et traîne en queue de classement. Même s’il évolue avec des joueurs de faible calibre, Sakic réussit tout de même à inscrire 102 points. Même scénario la saison suivante : 109 points au sein d’une équipe moribonde. Il termine son séjour à Québec avec un total impressionnant de 626 points en 508 matchs.

Joe Sakic à l'attaque contre les Canadiens de Patrick Roy, en 1993. Photo : Archives Ville de Québec/ Fonds Le Soleil / Patrice Laroche / Tous droits réservés

Il lui faudra attendre son départ pour l'Avalanche du Colorado pour pouvoir enfin soulever la coupe Stanley, en 1996, en plus du trophée Conn Smythe, remis au joueur le plus utile en séries éliminatoires. Il remporte de nouveau la coupe en 2001.

Joe Sakic n’a jamais oublié ses années à Québec. Il a d’ailleurs fait plusieurs clins d'oeil à la capitale et à ses partisans lors de son discours d'intronisation au Temple de la renommée, en 2012, n’hésitant pas à profiter de l’occasion pour remercier publiquement les fans des Nordiques, restés chers à son coeur.

6 - Michel Goulet

L'ailier Michel Goulet avait été le premier choix des Nordiques au repêchage d'entrée dans la LNH de 1979. Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Le Soleil / René Saint-Pierre / Tous droits réservés

Michel Goulet mérite qu’on se souvienne de lui à Québec comme une véritable machine à compter des buts . Aucun hockeyeur n’a trouvé le fond du filet aussi souvent que lui dans l'histoire des Nordiques : 456 fois en tout! Considéré comme un franc-tireur n'hésitant à payer le prix pour marquer et fidèle complice de Peter Stastny, l'athlète de Péribonka a inscrit 50 buts durant quatre saisons de suite, et au moins 40 buts durant sept saisons de suite.

Le numéro 16 est associé aux meilleures années des Nordiques. On l'échange aux Blackhawks de Chicago en 1990. Son départ confirme une longue reconstruction.

Stastny, Goulet, Sakic, ce sont des joueurs marquants que je retiens pour les Nordiques dans la Ligue nationale de hockey LNH , raconte Marc Durand.

« Goulet a compté [plusieurs] saisons de 50 buts, ce n’est pas pour rien qu’il est entré au Temple de la renommée. » — Une citation de Marc Durand, journaliste, historien et auteur

7- Jean-Claude Tremblay

Jean-Claude Tremblay à la défense du temps des Nordiques de l'AMH. Photo : Archives Ville de Québec, Fonds Le Soleil, Raynald Lavoie/ Tous droits réservés

À l’été 1972, après avoir disputé 13 saisons dans l’uniforme du Canadien, avec qui il a remporté 5 Coupes Stanley, le défenseur Jean-Claude Tremblay se joint aux Nordiques de Québec et à la toute nouvelle Association mondiale de hockey (AMH). Seule vedette établie des Fleurdelisés, le vétéran est nommé capitaine de l’équipe et s’impose rapidement comme l’un des arrières à caractère offensif les plus redoutables du circuit maudit .

À sa première saison avec les Nordiques, le natif de Bagotville surpasse ses coéquipiers avec une récolte 89 points en 75 parties. Tremblay est désigné meilleur défenseur de l’AMH en 1973 et 1975. En 1977, il aide les Nordiques à remporter leur première et unique coupe Avco.

Selon Marc Durand, Jean-Claude Tremblay est le joueur qui a permis aux Nordiques de voir le jour . Si Tremblay n’est pas là en 1972, on se pose la question si on a une équipe en 1973 , assure-t-il.

« Ça a été un très grand joueur de hockey, qui a remporté plusieurs Coupes Stanley, la Coupe Avco, et un autre joueur qui, selon plusieurs experts, devrait être au Temple de la renommée actuellement. » — Une citation de Marc Durand, journaliste, historien et auteur

8- Marc Tardif

Tardif en pleine action en 1977. Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Le Soleil / Jean-Marie Villeneuve

À l’instar de Jean-Claude Tremblay, Marc Tardif commence sa carrière professionnelle avec les Canadiens de Montréal. Un différend avec l’entraîneur Scotty Bowman le pousse toutefois à tenter sa chance dans l’Association mondiale de hockey AMH à l’aube de la saison 1973-1974.

L’ailier gauche s’entend avec les Sharks de Los Angeles, qui déménageront à deux reprises en moins d’un an, devenant les Stags du Michigan, puis les Blades de Baltimore. Ces derniers échangent Tardif aux Nordiques de Québec au cours de la campagne 1974-1975, avec qui il récolte 72 points en 53 parties.

La saison suivante, le hockeyeur originaire de Granby remporte le championnat des marqueurs de l’Association mondiale de hockey AMH en inscrivant 71 buts et en récoltant 77 mentions d’aide pour un impressionnant total de 148 points, un record de la ligue.

Tardif en action contre le gardien du Canadien. Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Le Soleil / Jean-Marie Villeneuve

Lors des séries éliminatoires, Tardif est victime d’une des plus sauvages agressions de toute l’histoire du hockey professionnel. Lors d’une mêlée générale, l’attaquant des Cowboys de Calgary Rick Jodzio le frappe au visage avec son bâton avant de rouer de coups le joueur des Nordiques, inconscient sur la glace. La convalescence de Marc Tardif, blessé gravement à la tête, prendra plusieurs mois.

Élu capitaine du club lors de la saison 1976-1977, il revient en force et amasse 109 points en seulement 62 parties avant de mener les Nordiques à la conquête de la Coupe Avco. Lors de la campagne 1977-1978, il établit un nouveau record de l’Association mondiale de hockey AMH en inscrivant 154 points.

Marc Tardif après la conquête de la Coupe Avco par les Nordiques du temps de l'AMH, un grand moment de 1977. Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Le Soleil / André Boucher / Tous droits réservés

« Tant qu’à moi, Tardif fait partie des joueurs les plus importants à Québec. Quand il est arrivé, ça a permis de voir que Québec était une équipe majeure. Après Tremblay, c’est le joueur qui a permis aux Nordiques d’avoir la légitimité de poursuivre l’aventure dans l’AMH pour ensuite accéder à la LNH. » — Une citation de Marc Durand, journaliste, historien et auteur

Après l’arrivée des Nordiques dans la LNH en 1979-1980, Marc Tardif dispute quatre autres saisons à Québec. Il connaît sa meilleure saison en 1981-1982 lorsqu’il inscrit 39 buts et récolte 70 points en 75 parties. Tardif accroche ses patins au terme de la campagne 1982-1983. Les Nordiques honorent sa contribution aux succès du club en retirant le numéro 8.

9- Dale Hunter

Hunter vole au secours de son gardien, en 1985. Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Le Soleil / Raynald Lavoie / Tous droits réservés

Pour les amateurs de hockey des années 80, Dale Hunter est un joueur spécial qui a beaucoup marqué Québec. De 1980 à 1987, il inscrit 458 points en 523 matches avec les Fleurdelisés. C'est toutefois sa fougue sur la patinoire qui lui vaut de nombreux éloges, à commencer par ceux de son entraîneur, Michel Bergeron.

Pendant sept ans, il a été le cœur et l’âme de l’équipe , a répété le Tigre à plusieurs reprises dans les médias.

Souvent décrit comme une véritable peste, Hunter est détesté dans tous les arénas de la Ligue nationale de hockey LNH , particulièrement à Montréal. C'est d'ailleurs au Forum, devant des Montréalais stupéfaits, qu'il envoie le Canadien en vacances dès le premier tour éliminatoire en 1981-82.

Pour plusieurs, c'est le but le plus important de l'histoire des Nordiques. Il démontre que le Canadien n'est plus la seule puissance du hockey au Québec.

10 - Alexander Radulov

Radulov et les Remparts en liesse après leur victoire décisive contre les Wildcats de Moncton, en 2006. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Toujours actif dans la LNH, le Russe Alexander Radulov a marqué l'histoire récente de Québec, en égalant notamment un record de Guy Lafleur pour le plus grand nombre de points récoltés en une partie. « Radu » enfile 7 filets et 11 points dans une victoire de 16 à 3 contre l’Océanic de Rimouski, le 19 mars 2006.

La domination de Radulov dans ce match est telle, qu'elle a d’ailleurs valu un doigt d’honneur de Doris Labonté, l'entraîneur de l’époque à Rimouski, à l'endroit de Patrick Roy et sa troupe.

Radulov, c’est un coup d’éclat avec les Remparts. C’est un joueur de l’époque moderne aussi , observe Marc Durand.

Alexander Radulov soulevant le trophée Stafford Smythe, remis au meilleur joueur de la Coupe Memorial remportée par les Remparts, en 2006. Photo : La Presse Canadienne / Andrew Vaughan

« Si on veut un joueur des Remparts moderne, ce serait Radulov. C’était un joueur électrisant, les gens avaient même des chansons pour lui! » — Une citation de Marc Durand, journaliste, historien et auteur

La saison 2005-2006 s’avère marquante pour le coloré numéro 22, qui amasse un nombre vertigineux de 152 points en seulement 62 parties. Nommé joueur junior de l'année au Canada par la LCH, il obtient 9 points et permet aux Remparts de soulever le trophée de la Coupe Memorial pour la première fois depuis l'époque de Guy Lafleur.

11 - Daniel Bouchard

Le gardien Daniel Bouchard en plein travail, en 1984. Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Le Soleil / René Saint-Pierre

Après Paddy Morane, Daniel Bouchard est sans doute le gardien qui a le plus marqué Québec. Il se joint aux Nordiques en 1981 à la suite d'une transaction avec les Flames de Calgary. On considère qu'il règle le problème entre les deux poteaux, faiblesse de l'équipe depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey LNH .

Daniel Bouchard reste avec les Nordiques jusqu'en 1985. Il présente une fiche de 107 victoires, 80 défaites et 36 nulles. Sa moyenne de buts alloués par match est de 3,58 et son pourcentage d'arrêts de 0,878, des chiffres fort respectables à une époque où il n'est pas rare que les matchs se terminent 6 à 5.

Pour son entraîneur de l'époque, Michel Bergeron, Daniel Bouchard joue un rôle majeur dans la mise en place d'une culture gagnante à Québec. Le Tigre estime que sans les acrobaties de Bouchard devant le filet, les Nordiques n'auraient jamais défait le Canadien en 1982.

Mentions spéciales

Patrick Roy

Le célèbre gardien de but du Canadien de Montréal est probablement le plus connu des joueurs originaires de Québec en raison de ses prouesses sur la patinoire et son titre d’entraîneur-chef et directeur général des Remparts de Québec.

Patrick Roy marque surtout Québec derrière le banc des Remparts, bien qu'il s'agisse de l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du hockey. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Bien qu’il n’ait jamais défendu les couleurs d’une équipe de Québec au niveau professionnel, il a marqué l’imaginaire collectif des Québécois avec ses deux Coupes Stanley lors des saisons 1986 et 1993, la dernière en lice du CH.

Il est aussi associé à l'une des pires transactions de l'histoire du Canadien, cet échange ayant contribué aux Coupes Stanley des anciens...Nordiques devenus l'Avalanche du Colorado, en 1996 puis en 2001.

Patrice Bergeron

Le natif de L'Ancienne-Lorette et ancien du Blizzard du Séminaire Saint-François demeure aujourd'hui l'un des centres les plus complets de la Ligue nationale de hockey LNH . Il évolue toujours avec l'équipe qui l'a repêché en 2003, les Bruins de Boston. Son bilan actuel : 1212 matchs, 973 points et une Coupe Stanley. Il a d’ailleurs paradé avec le précieux trophée, lors de l’été 2011, dans le Vieux-Québec.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, et le hockeyeur Patrice Bergeron, des Bruins de Boston en 2011. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Bergeron a aussi mis la main sur quatre trophées Frank J. Selke, remis au meilleur joueur défensif de la Ligue nationale de hockey LNH .

Bien qu’il n’ait jamais intégré d’équipe professionnelle dans la capitale, Marc Durand pense qu’il a sa place parmi les joueurs les plus marquants de Québec.

C’est éventuellement un joueur qui va être élu au Temple de la renommée , affirme Marc Durand. Médailles d’or, champion Coupe Memorial, tous les trophées imaginables, il les a eus. C’est un grand grand grand joueur de hockey, qui habite toujours Québec, très fier d’être à Québec.

Avec la collaboration de Guillaume Piedboeuf, Jean-Philippe Martin, Félix Morissette-Beaulieu, Olivia Laperrière-Roy et Louis Gagné