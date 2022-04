Dès la première journée d’ouverture, des milliers d'automobilistes empruntent les six voies de cette autoroute longue de 6,11 km. Il s'agit de la première autoroute construite en tranchée au Québec.

Téléjournal, 24 avril 1967 et 10 juin 1968 (montage d’archives)

Sur ce montage d’images d’archives du 24 avril 1967, on peut voir l’arrivée de journalistes et de dignitaires par autobus sur l’autoroute Décarie.

Des représentants des gouvernements municipal, provincial et fédéral et de la compagnie canadienne de l’Exposition universelle de Montréal viennent constater l’état des travaux de voirie de cet axe nord-sud trois jours avant l’ouverture de l’Expo 67.

Pour pouvoir accueillir les visiteurs le plus rapidement possible, un pavage temporaire sera effectué et il faudra attendre l'été 1968 pour qu’un pavage définitif de neuf pouces de béton soit installé. Nos images nous montrent également quelques ouvriers à l’œuvre lors de cette période.

Le complexe de l'autoroute Décarie et de l'échangeur Turcot a nécessité 370 millions de dollars de fonds public, dont 25 millions, aux seules fins d’expropriation.

L’autoroute Décarie traverse un secteur densément peuplé des arrondissements Notre-Dame-de-Grâce et Côte-des-Neiges.

À cette époque, les journaux écrivaient que grâce à ses voies rapides, l’autoroute Décarie soulagerait la circulation montréalaise de 90 000 véhicules par jour . (La Presse, La Tribune, 25 avril 1967)

L’autoroute Décarie est le principal axe routier nord-sud du réseau montréalais. Elle est aujourd’hui l’autoroute la plus achalandée au Québec. Son débit journalier moyen annuel est estimé à plus de 170 000 véhicules.