Rimouski ramasse ses déchets en ce Jour de la Terre

Chaque année, la fonte de la neige dévoile les déchets qui jonchent le sol.

L’organisme Rézo Rimouski-Neigette s’est joint aux militants de l’Université du Québec à Rimouski UQAR responsables des manifestations tous les vendredis devant l’hôtel de ville de Rimouski dans le cadre du mouvement Vendredi pour le climat.

En une heure, le groupe a récolté cinq sacs de poubelle remplis de déchet, en plus d’avoir ramassé de gros rebuts tels que de la laine isolante, des enjoliveurs et des tiges de métal.

L'opération s'est principalement déroulée au centre-ville de Rimouski. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

C’est toutefois sans surprise que les mégots de cigarette représentent la majorité des déchets ramassés.

Je ne comprends pas qu’en 2022 on soit encore à dire aux gens de ne pas jeter leurs cigarettes par terre. C’est vraiment important que les gens se conscientisent là-dessus. C’est un déchet tellement facile à éviter et tellement présent et dure à ramasser, on va se le dire , souligne la coordonnatrice de la corvée printanière et agente pour Rézo Rimouski-Neigette, Chloé Rancourt.

Un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avertissait déjà en 2017 que le tabac est néfaste pour l’environnement puisque les déchets du tabac sont les plus répandus dans le monde. Les fumeurs jettent près des deux tiers des 15 milliards de cigarettes vendues chaque jour dans le monde dans l’environnement, selon ce rapport.

La majorité des déchets ramassés vendredi après-midi était des mégots de cigarette. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Mme Rancourt espère que les Rimouskois prendront l’habitude de soigner leur ville.

« Non seulement c’est une belle occasion de partage et de réseautage, mais c’est aussi une occasion d’appropriation du territoire et de prendre soin de notre espace, de notre lieu de vie commune. » — Une citation de Chloé Rancourt, agente Rézo Rimouski-Neigette