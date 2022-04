Don historique du bâtiment de La Baie de Winnipeg à une organisation autochtone

Il sera entre autres transformé en 289 logements abordables destinés aux Autochtones, un projet appelé Wehwehneh Bahgahkinahgohn (c'est visible), dont le coût est estimé à 130 millions de dollars.

C’est un moment de réconciliation , s’est réjouie Joy Cramer, directrice des opérations de Organisation des chefs du sud du Manitoba SCO , à l’ouverture de la cérémonie de transfert.

L'événement hautement symbolique a débuté par les traditionnels chants de gorge au son des tambours.

Peu après a eu lieu l’échange symbolique entre M. Baker et le grand chef Jerry Daniels. Le premier a reçu des peaux de castor et de wapiti et le second, une pièce en or, en plus du bâtiment de La Baie.

L’atmosphère était chargée en émotion et les larmes ont roulé sur les joues à de multiples reprises, notamment lors de cet échange au son des chants autochtones.

« Aujourd'hui, les prières de nos grands-parents ont été exaucées et ce n'est que le début. C'est notre avenir, qu'il soit rayonnant! » — Une citation de Sophia Smoke, fille du chef Donny Smoke de la Première Nation de Dakota Plains

Le premier ministre canadien Justin Trudeau, son homologue manitobaine Heather Stefanson, le maire de Winnipeg Brian Bowman et le ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, Daniel Vandal, étaient présents lors de la cérémonie.

C’est un jour historique et symbolique, mais c’est aussi bien plus que ça, a déclaré M. Trudeau. La revitalisation du bâtiment va avoir un impact positif sur la population autochtone, mais aussi sur le centre-ville de Winnipeg, notamment en créant des emplois.

« J’ai vu les plans et je peux vous dire que ça va être un très bel espace. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le gouvernement fédéral fournira un financement de 65 millions de dollars pour la réalisation du projet de réaménagement, tandis que le gouvernement provincial y apporte une contribution de 35 millions de dollars.

Le premier ministre Justin Trudeau offre un cadeau au grand chef Jerry Daniels de l'Organisation des chefs du Sud du Manitoba lors d'une cérémonie de transfert de la Compagnie de la Baie d'Hudson à Winnipeg. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Acceuillir 500 Autochtones

La Organisation des chefs du sud du Manitoba SCO , qui représente 34 nations anishinaabe et dakota, prévoit de créer assez de logements abordables pour accueillir 500 Autochtones. Certains de ces logements seront réservés aux aînés, qui recevront des services culturellement adaptés.

Les résidents auront accès à une garderie, à un centre de santé et de guérison ainsi qu’à un jardin sur le toit.

L’immeuble abritera aussi des boutiques, des bureaux pour les entrepreneurs autochtones, le siège de la Organisation des chefs du sud du Manitoba SCO ainsi qu’un mémorial pour les victimes et survivants des pensionnats pour Autochtones.

Enfin, le lieu accueillera un musée, une galerie d’art et deux restaurants. Le premier servira de la nourriture autochtone et le second sera une réactualisation du restaurant Paddlewheel situé dans le bâtiment jusqu’à sa fermeture en 2013.

Les travaux devront débuter cet automne et s’achever à l’automne 2025.

Un bâtiment emblématique

L’ancien grand magasin phare du centre-ville de Winnipeg, l’un des premiers au Canada, est un immeuble de six étages et de 61 000 mètres carrés.

Après le déclin de ses activités, La Baie a fermé définitivement ses portes en novembre 2020 en raison de la deuxième vague de COVID-19, deux mois plus tôt que prévu. Photo : (Darren Bernhardt / CBC)

Dans un communiqué, le président exécutif de la Compagnie de la Baie d’Hudson CBH a affirmé qu'il était important pour son entreprise de veiller à ce que La Baie soit réaménagée de manière durable et significative.

La Compagnie a été créée en 1670 pour faciliter le commerce des fourrures dans ce qui allait devenir l'Ouest canadien, facilitant également la colonisation.

Nous pensons que la Organisation des chefs du sud du Manitoba SCO est le bon gestionnaire pour cet endroit et qu'il peut créer un nouveau point de repère communautaire qui contribuera à la réconciliation , a partagé Richard Baker.

Selon le grand chef Daniels, la Organisation des chefs du sud du Manitoba SCO a entamé des discussions avec la Compagnie il y a 18 mois. Il s'agit de récupérer nos terres. La Compagnie devrait nous soutenir et s'assurer que tout se passe bien.

« Nous voulions vraiment participer à la réconciliation, et créer un véritable symbole de ce que l'avenir réserve aux peuples autochtones dans ce pays. » — Une citation de Jerry Daniels

Avec les informations de Bartley Kives