Consommer moins de sel aiderait les gens souffrant d’insuffisance cardiaque, dit une étude

Une nouvelle étude de l’Université de l’Alberta montre qu’un régime pauvre en sel aiderait à améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d’insuffisance cardiaque et à réduire les symptômes tels que l’enflure, la fatigue et la toux.

Après avoir comparé deux groupes de participants souffrant d'insuffisance cardiaque, les chercheurs ont constaté des améliorations constantes pour le groupe consommant moins de sodium en se basant sur trois outils d'évaluation de la qualité de vie. Ils ont aussi observé une diminution de la gravité de la maladie.

Les chercheurs n'ont toutefois observé aucune différence significative lorsqu'ils ont comparé les taux de décès, toutes causes confondues, les taux d'hospitalisation pour cause de maladie cardiovasculaire et les taux de visites aux urgences pour cause de maladie cardiovasculaire des deux groupes d'étude.

L'étude

Dans le cadre de l'étude, les chercheurs ont suivi 806 personnes souffrant d'insuffisance cardiaque dans 26 centres médicaux du Canada, des États-Unis, de la Colombie, du Chili, du Mexique et de la Nouvelle-Zélande.

Les participants ont été séparés en deux groupes au hasard.

La moitié ont continué à recevoir les soins habituels, tandis que les autres ont reçu des conseils nutritionnels sur la manière de réduire leur consommation de sel alimentaire. L'apport cible en sodium était de 1500 milligrammes par jour, soit l'équivalent d'environ deux tiers d'une cuillère à thé.

Avant l'étude, les patients consommaient en moyenne 2217 mg de sel quotidiennement.

Après un an d'étude, le groupe recevant les soins habituels en consommait en moyenne 2072 mg, tandis que ceux qui ont reçu des conseils nutritionnels en consommaient 1658 mg.

Nous ne pouvons plus formuler une recommandation générale pour tous les patients et dire que limiter l'apport en sodium réduira les risques de décès ou d'hospitalisation, mais je peux affirmer sans crainte que cela pourrait améliorer la qualité de vie globale des patients , affirme Justin Ezekowitz, coauteur de la recherche et professeur à la faculté de médecine et de dentisterie de l'Université de l'Alberta, dans un communiqué.