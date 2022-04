L’Orchestre des jeunes du N.-B. démontre son savoir-faire au géant automobile Nissan

L’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick (OJNB) lance un clin d'œil au constructeur automobile Infiniti, une division de Nissan Canada, en diffusant une vidéo teintée d’humour qui met à l’avant-plan le talent et la créativité des jeunes musiciens néo-brunswickois.

Dans une récente publicité, Infiniti fait la promotion d’un de ses véhicules en présentant un orchestre composé d’enfants, avec des sonorités quelque peu cacophoniques  (Nouvelle fenêtre) et où une femme décide de fermer les fenêtres de sa voiture pour avoir un environnement plus calme.

Le président et directeur général, Ken MacLeod, a voulu saisir cette occasion pour promouvoir le talent et les activités de l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick.

Il s’est donc lancé dans le projet d’une vidéo présentant de jeunes musiciens de l’OJNB lors d’une répétition au Théâtre Imperial à Saint-Jean, qui jouent la même pièce que la publicité d'Infiniti, mais d’une façon beaucoup plus agréable pour l’oreille.

Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick

Nous ne sommes en aucun cas contre Nissan Infiniti, mais nous sommes pour les enfants, la musique, le talent, l'excellence, la performance, alors on a essayé d’utiliser la vidéo et faire une réponse d’une manière amusante , dit Antonio Delgado, directeur musical et chef d’orchestre de l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick.

Pour les gens, ça peut être surprenant de savoir que l’OJNB est l’un des plus grands programmes de musique pour les jeunes au Canada. On a 1000 enfants et adolescents, 15 orchestres, 58 musiciens professionnels au sein de notre équipe , précise-t-il.

Selon lui, l’OJNB avait la responsabilité de répondre à la publicité du constructeur automobile et d'en profiter pour s’attaquer à certains préjugés.

Je crois que c’est une bonne idée, je crois que c’est important, une bataille contre les vieux stéréotypes, comme des enfants qui ne peuvent jouer de la musique ou que la musique classique est trop ennuyante , dit-il.

La vidéo est magnifique , dit Nissan

Par courriel, le directeur des communications pour le groupe Nissan, Didier Marsaud, précise que la publicité avait pour but de montrer certaines caractéristiques du véhicule, comme l’intérieur silencieux et la fonction massage des sièges avant.

La vidéo créée par l'Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick est magnifique. Nous sommes ravis que la conversation sur l'éducation musicale soit ainsi mise en lumière. L'art et la créativité sont au cœur d'une grande partie de ce que nous faisons chez Infiniti, car nombre de nos employés ont bénéficié de tels programmes.

Cette vidéo est donc une belle façon de faire connaître l’OJNB à travers la province et le pays, selon Antonio Delgado, qui conclut qu’il faut toujours croire au talent et à la persévérance des jeunes.