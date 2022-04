[REGARDS] Faire sa marque comme photographe malgré un handicap visuel

« J'ai commencé la photographie quand j'étais au cégep, un peu par accident. On devait faire un reportage où on devait parler des chauves-souris. J'ai photographié des photos d'un livre et quand on a projeté ça sur grand écran, je me suis rendu compte que je voyais des affaires dans la photo que je n'avais pas vues dans le livre. »