Faire une croix sur la famille ou le travail en raison du manque de places en garderie

Que ce soit en centre de la petite enfance (CPE) ou garderie en milieu familial, la pénurie de places et le manque de main-d’oeuvre ne font pas de distinction.

C’est quand même vraiment angoissant parce que tu ne sais pas ce que va représenter ton futur parce que tu te dis : "Je ne sais pas si je peux retourner travailler ou pas" , affirme Audrey Trudel.

La mère d'un bébé âgé de onze mois participait à une conférence de presse de la députée de Rouyn-Noranda Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, vendredi.

La députée Émilise Lessard-Therrien a rappelé l'urgence d'agir pour créer davantage de places en service de garde. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Ça fait plus d’un an que l’on revendique un statut particulier en Abitibi-Témiscamingue pour qu’on puisse se donner la marge de manoeuvre pour mettre des conditions de travail bonifiées en Abitibi-Témiscamingue , rapporte la députée.

La pression est telle sur les familles que la course pour trouver une place de disponible débute dès les premières semaines de grossesse.

C’est une autre pression de plus parce que si je ne travaille pas pendant deux ans, il faut que je retourne faire des examens pour prouver que j’ai encore toutes mes compétences , rapporte Audrey Trudel. L'inhalothérapeute en était à son troisième mois de grossesse lorsqu'elle a commencé à faire des démarches.

Audrey Trudel doit retourner au travail dans un mois, mais elle n'a toujours pas trouvé de place sans un service de garde pour son enfant. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

C’est tout un stress de savoir ce que tu vas faire tantôt, dit-elle. Est-ce que tu vas continuer de faire ce que tu fais? Est-ce que tu peux retourner au travail et être là pour tes collègues? Parce que tes collègues, ça devient aussi tes amis à force de travailler avec eux autres. Tu sais qu’ ils ont besoin d’aide, ils ont besoin que tu reviennes, mais si personne n’est là pour s’occuper de ton enfant, tu ne peux pas y aller.

Steve Hamel-Philippon et Pénélope Drolet se questionnent aussi sur l'avenir de leur famille.

Mon conjoint ne peut pas recommencer à travailler. Ça fait six mois qu’il est arrêté de travailler. Le chômage est très difficile à avoir alors ça fait un mois que moi je paye tout à la maison. Aussi avec l’inflation et tout ça, ça fait cher , explique Pénélope Drolet.

Le manque de places dans les services de garde fait aussi en sorte que le couple ne croit pas avoir d'autres enfants.

Valoriser le métier d'éducatrice

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) souhaite accroître les inscriptions en Technique d’éducation à l’enfance (TEE) en Abitibi-Témiscamingue et revaloriser la profession.

La FIPEQ-CSQ s’inquiète devant la chute du nombre d’étudiantes inscrites à ce programme. Entre 2015 et 2021, les inscriptions ont diminué de plus de moitié.

Ce qu’on veut, c’est interpeller les jeunes garçons et les jeunes filles du secondaire à venir faire la technique, mais à aller faire la technique de trois ans et non pas les formations courtes parce qu'avec les formations courtes, il va leur manquer un bagage important pour venir travailler dans le réseau , indique Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec.

Valérie Grenon donnait aussi une conférence de presse vendredi à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La FIPEQ propose également de faciliter l’accès aux bourses Perspectives Québec, et de simplifier le passage d’une formation courte à la technique

Selon la Fédération, il manquera un peu plus de 500 intervenantes en service de garde au cours des cinq prochaines années en Abitibi-Témiscamingue.

La présidente du Syndicat des intervenantes en petite enfance de l’Abitibi-Témiscamingue, Geneviève Héroux, déplore que le gouvernement nivelle les qualifications requises vers le bas. Le DEC complet de trois ans doit selon elle être davantage valorisé que les formations accélérées.

Qu’il y ait des formations courtes pour les gens qui sont déjà en place, qui ont de l’expérience, c’est une bonne chose. On va pouvoir permettre à nos éducatrices non formées qui travaillent déjà de se former rapidement. Tandis qu’on veut que les nouvelles qui arrivent aient une formation complète, parce qu’on a de plus en plus d’enfants à besoins particuliers et on a besoin de pouvoir les accompagner , demande-t-elle.

- Avec les informations de Jean-Michel Cotnoir