Ottawa assouplit les règles pour les voyageurs arrivant au Canada

Les enfants de de 5 à 11 ans accompagnés d'un adulte adéquatement vacciné et les personnes qui ne sont pas vaccinées parce qu'elles ont une exemption médicale à cet effet n'auront pas, non plus, à fournir de plan de quarantaine à leur arrivée à l'aéroport.

Autre assouplissement : les enfants de 5 à 11 ans non vaccinés, ou partiellement vaccinés, accompagnés d'un adulte entièrement vacciné, n'auront plus à subir de test de dépistage de la COVID-19 préalable à l'entrée au Canada. Ces tests sont toutefois exigés pour les voyageurs de 12 ans et plus, non vaccinés ou partiellement vaccinés, qui sont autorisés à voyager au pays.

Par ailleurs, toujours après le 25 avril, les mesures suivantes ne seront plus requises pour les voyageurs pendant les 14 jours suivant leur arrivée au pays :

porter un masque dans les endroits publics, dans les provinces et territoires où cette obligation a déjà été levée;

surveiller l'apparition de signes ou de symptômes de la maladie et les signaler s'ils en développent;

se mettre en quarantaine si un autre voyageur du même groupe de voyageurs présente des signes ou des symptômes de la maladie ou reçoit un résultat positif à un test de dépistage;

tenir une liste des contacts étroits et des endroits fréquentés.

Si on est complètement vaccinés, ce n'est pas nécessaire de rester en quarantaine pour 14 jours , a déclaré le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique au Canada. C'est un bon moment pour assouplir les règles , selon lui, car l'analyse continue de la situation à la frontière et à l'intérieur du pays, de même que le fait que la vaste majorité des Canadiens soient vaccinés , sont des facteurs qui permettent ces assouplissements.

Plus d'information à venir