CNN+ débranchée un mois après son lancement

Cet abandon a été décidé quelques jours après la fusion de WarnerMedia, qui regroupe CNN et HBO Max, avec Discovery pour former le géant des médias et de la diffusion en continu Warner Bros. Discovery.

Dans un marché [...] complexe, les consommateurs et consommatrices veulent de la simplicité et un service tout compris qui offre une meilleure expérience et plus d'avantages que les offres autonomes , a déclaré le directeur général et président de la diffusion en continu et du divertissement interactif de Warner Bros. Discovery, Jean-Briac Perrette.

La chaîne CNN sera plus forte avec la stratégie de diffusion en continu de Warner Bros. Discovery, qui envisage les informations comme un élément important d'une offre plus large et attrayante, au même titre que le sport, le divertissement et les contenus documentaires , a ajouté le président de CNN Chris Licht.

Dans la foulée, CNN a aussi annoncé le départ du patron de CNN+, Andrew Morse.

Un projet ambitieux

Quand CNN avait annoncé en juillet 2021 le lancement de CNN+, l'initiative était apparue comme le projet le plus ambitieux à l'époque en matière d'informations en ligne aux États-Unis.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

CNN+, qui a investi des centaines de millions de dollars dans le service, promettait des contenus originaux et avait même recruté un pilier de la chaîne Fox News, Chris Wallace, et Kasie Hunt, de NBC.

Mais dans un marché de la diffusion en continu saturé par les offres, CNN+ n'a pas fait le plein de personnes abonnées à son lancement, le 29 mars dernier. À la mi-avril, le réseau CNBC a dévoilé que 10 000 personnes se connectaient quotidiennement sur la plateforme, dont les frais d'abonnement s'élèvent à 6 $ US (7,63 $ CA) par mois.

Le service n'entrait pas non plus dans les plans des nouvelles têtes dirigeantes de Warner Bros. Discovery, un mastodonte du divertissement qui a pour ambition de se mesurer au géant Netflix.

Notre clientèle et la chaîne CNN seront mieux servies avec un choix de [plateforme] plus simple , a insisté Chris Licht, qui a précisé que les personnes qui ont souscrit au service de CNN+ recevront un remboursement au prorata des frais d'abonnement.

Une cinquantaine de séries étaient offertes au lancement de Quibi. Photo : Quibi

L'échec de CNN+ rappelle celui de la plateforme Quibi, un service de diffusion en continu qui a disparu six mois après son lancement. La plateforme, devenue la risée du marché de la diffusion en continu, avait pourtant les reins solides pour se lancer, avec de grandes pointures de l'industrie cinématographique dans ses rangs pour créer des contenus originaux, dans un format plus court que ses concurrents.

Le règne de CNN+ aura été beaucoup plus court, soit 32 jours.