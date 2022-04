Décès de Guy Lafleur : l’Outaouais et l’est ontarien en deuil

L’athlète québécois est décédé à l’âge de 70 ans. Et la nouvelle de sa disparition a rapidement entraîné de nombreux témoignages à travers la région et dans tout le pays, tant celui que l’on surnommait affectueusement le Démon blond était apprécié et admiré.

Dans sa ville natale de Thurso, le maire Benoît Lauzon, n’a pu cacher son émotion, à l’émission Les Matins d’ici.

C’est vraiment une triste nouvelle, ce matin. La ville de Thurso est en deuil présentement , a-t-il réagi. Guy venait régulièrement voir sa maman et il passait pratiquement à chaque fois à l’hôtel de ville, je me souviens des discussions qu’on avait dans mon bureau.

« Guy, c’était tout un homme. Un homme accessible, un homme qui n’a jamais oublié ses racines, qui n’a jamais oublié Thurso... Et Thurso ne l’oubliera jamais! » — Une citation de Benoît Lauzon, maire de Thurso

M. Lauzon évoque leurs échanges sur le hockey, un peu, mais aussi beaucoup sur la famille.

Guy, c’était un homme de famille, un homme de cœur, un homme qui adorait sa maman, ses enfants… Guy était grand-père depuis peu. On parlait aussi beaucoup de la ville de Thurso. Guy adorait la ville de Thurso.

Une statue fleurie

Et les gens de Thurso le lui rendaient bien, comme il était possible de l’observer tôt vendredi matin. À l’annonce de sa disparition, l’émotion était déjà palpable dans la municipalité.

Charles Louis- Seize est venu rendre hommage à son idole. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Casquette vissée sur la tête à l’effigie du démon blond , Charles Louis-Seize, ami de la famille de Guy Lafleur, est venu porter des fleurs sur la statue de Guy Lafleur.

C’est une de mes idoles de jeunesse , confie-t-il. Quand j’allais le voir dans l’ancien Forum, c’était de toute beauté. C’était tout un honneur pour un p’tit bout de Thurso de se dire que c’était un gars de Thurso qui était l’idole à Montréal.

Guy Savoyard montre une photo ancienne sur laquelle il se trouve avec plusieurs enfants, dont Guy Lafleur. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Natif de Thurso, Richard Savoyard est venu lui aussi avec ses vieux souvenirs, des photos de quand il était à l’école avec Guy Lafleur, huit ans, en 1959.

J’allais à l’aréna quand il était tout jeune, et je voyais déjà qu’il était vraiment doué, même si je ne jouais pas au hockey. [...] Ça se voyait , raconte-t-il. C’était un gars qui était très très simple, avec qui tu pouvais communiquer.

Et c’est d’ailleurs à la personne encore plus qu’au hockeyeur qu’a voulu rendre hommage le maire de Thurso.

On peut se souvenir de ses exploits au hockey, mais moi, ce dont je me souviens de Guy Lafleur, c’est la personne, l’homme que Guy était. Quand on a fait son bronze pour l’honorer, on avait un modèle sur un socle avec Guy debout dessus et Guy avait refusé. Il voulait absolument avoir les deux pieds sur terre, comme les citoyens. Guy, c’était un homme tellement simple, tellement accessible, il a marqué la population. Il était tout le temps présent.

La municipalité de Thurso n'oubliera pas Guy Lafleur, selon le maire Benoît Lauzon (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Une veillée à la chandelle devrait être annoncée et le maire de la Municipalité pense déjà à de nouveaux moyens d’honorer la mémoire de Guy Lafleur.

L' ex-joueur de hockey professionnel gatinois, Daniel Brière, espère qu’après la tristesse légitime viendra le temps de célébrer l’immense carrière de Guy Lafleur.

Un des plus grands joueurs de l’histoire du Canadien, de l’univers du hockey! [...] C’est incroyable ce qu’il a été capable de faire dans le monde du hockey. [...] J’ai énormément de respect pour ce que Guy Lafleur a fait et le chemin qu’il a ouvert pour nous, les hockeyeurs de l’Outaouais. [...] Même les plus jeunes savent à quel point il est important. [...] J’espère qu’on va pouvoir le célébrer à sa juste valeur.

« C’est une personne qui te fait sentir comme si tu es la personne la plus importante à qui il parle dans le moment. Il avait ce don-là et c’est la raison pour laquelle il était si aimé. Ce que j’ai toujours adoré, comme plusieurs Québécois, c’était sa franchise, il n’avait pas peur de dire la vérité [...] j’ai adoré mes rencontres [avec lui]. » — Une citation de Daniel Brière, ex-joueur de hockey professionnel de Gatineau

Daniel Brière doit d’ailleurs l’un des meilleurs souvenirs de sa carrière à Guy Lafleur.

Personnellement, un des grands moments, c’est quand j’ai eu la chance, pour mon premier match avec le Canadien de Montréal, [de recevoir] le flambeau au match d’ouverture de Guy Lafleur. Pour moi, il y avait une certaine chimie, parce qu’on venait tous les deux de l’Outaouais, et en plus de recevoir le flambeau de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du Canadien, c’était un grand, grand, grand honneur.

Un ambassadeur pour le hockey et pour Rockland

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, dans l’est ontarien, l’ancien député franco-ontarien Jean-Marc Lalonde, a lui aussi rendu un hommage appuyé à M. Lafleur, qu’il a connu à ses débuts à Rockland.

Nous perdons un grand ambassadeur de notre sport national , a-t-il lancé, ému.

L'ancien député provincial, Jean-Marc Lalonde (archives) Photo : Radio-Canada / Claudine Richard

Guy Lafleur a joué pour Rockland en 1962, a rappelé M. Lalonde, qui se souvient qu’il avait compté 45 buts en cinq parties à un tournoi international de hockey moustique à Rockland, alors qu’il jouait pour Thurso et qu’il n’avait que 10 ans.

Je m’en allais au Tournoi international Pee-Wee, à Québec et j’ai demandé à son père si je pouvais emmener Guy avec moi pour jouer pour Rockland. Là-bas, on a gagné le tournoi [...]. Guy a fini avec 18 buts et 13 assists en cinq parties à Québec , a raconté M. Lalonde en entrevue à l’émission Les Matins d’ici.

Il se souvient d’avoir vu Guy Lafleur, il y a trois ans, quand celui-ci - qui voulait l’emmener déjeuner au Château Montebello - est finalement venu, à sa demande, dans une école de Rockland pour rencontrer des élèves et des enseignants.

Guy n’a jamais oublié Rockland. Il n’a jamais oublié qu’il a débuté son hockey ici , a-t-il dit. Encore ici, à Rockland, les gens ne peuvent pas oublier Guy. Il a fait connaître Rockland. [...] Je l’ai suivi tout au long de sa carrière, j’allais le voir un peu partout.

Des hommages de plusieurs élus

L’onde de choc provoquée par la disparition de Guy Lafleur s'est également ressentie dans le monde politique.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a souligné une grande perte pour la région.

Guy Lafleur a fait rayonner son coin de pays tant par son talent, sa bonté que sa générosité. L’événement au Centre Slush Puppie fut un très bel hommage , a-t-elle commenté, alors que la Ville a décidé, vendredi, en début d'après-midi, de mettre les drapeaux en berne devant la Maison du citoyen en hommage au grand de notre région, Guy Lafleur .

Guy Lafleur a vu les Olympiques de Gatineau hisser le numéro 4 qu'il a porté avec les Remparts de Québec dans la LHJMQ. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Du côté d’Ottawa, le conseiller municipal de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, a lui aussi commenté la disparition de Guy Lafleur, sur Twitter.

Je ne l'ai jamais vu jouer, sauf en replay, mais plusieurs m'ont parlé de son jeu, style et influence.



The Flower" ou"Le Démon Blond" un ancien de la région (Thurso) et un icon du monde du hockey du Canadien de Montréal et @HockeyCanada_fr



Tout un leg sportif pour M. Lafleur🌼 https://t.co/6HvDMPs8HU pic.twitter.com/ur2zvoh7cm — Mathieu Fleury (@MathieuFleury) April 22, 2022 Fin du widget . Retour au début du widget?

À l’échelle provinciale, le député de Papineau et ministre responsable de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, a parlé de la disparition d’un grand héros des Québécois sur le même réseau social.

Fierté de Thurso, sa ville natale en Outaouais, il ne laissait personne indifférent par ses prouesses sportives, mais aussi sa gentillesse. J’offre mes plus sincères condoléances à ses proches. Merci pour tout, Guy. Bon voyage.

Stéphane Lauzon, député fédéral d'Argenteuil-La Petite-Nation, a lui aussi rendu hommage à l’ancien hockeyeur.

Bon voyage Guy! Le "Démon blond" restera à jamais dans nos cœurs. Merci pour toutes ces années où tu as permis à toute une génération de rêver à la victoire. Tu nous a appris à nous dépasser, à vouloir être des champions, comme toi. Mes condoléances à la famille Lafleur. pic.twitter.com/jiBvZU7IJO — Stéphane Lauzon 🇨🇦 (@stephanelauzon5) April 22, 2022

Le député de Carleton et candidat à la chefferie conservatrice, Pierre Poilievre a lui aussi réagi.

Sincères condoléances à la famille, aux amis, aux anciens coéquipiers et aux nombreux admirateurs de Guy Lafleur. Il a remporté 5 coupes Stanley, il était le meilleur marqueur de l’histoire du CH et le 5e joueur de l’histoire des Canadiens de Montréal à voir son chandail retiré , a-t-il gazouillé.

Le premier ministre Justin Trudeau a lui aussi souligné la nouvelle.

Guy Lafleur, le "démon blond", était unique sur la glace. Sa vitesse, ses habiletés et sa fiche étaient incroyables. Avec ses records et ses cinq coupes Stanley, il a inspiré d’innombrables Québécois, Canadiens, et amateurs du monde entier. Tu vas nous manquer, numéro 10 , a-t-il réagi sur Twitter.

Avec les informations de Claudine Richard et Nathalie Tremblay