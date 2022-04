Saisie de stupéfiants : le boucher de Saint-Honoré libéré sans condition

Accusé de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, l’individu pourra donc recommencer à travailler à la boucherie située sur le boulevard Martel qui est la propriété de sa conjointe. C’était d’ailleurs le souhait qu’il avait exprimé mercredi lors de son enquête sur remise en liberté.

Les policiers avaient mené leur perquisition le 6 avril à la boucherie Le Gros de Saint-Honoré. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Les policiers avaient saisi cinq kilogrammes de cocaïne lors de cette frappe menée également à la résidence du couple sur la rue de l’Alizé. Ils avaient aussi saisi 43 grammes de cannabis, deux comprimés de méthamphétamine et un peu plus de 3000 $ en argent.

Selon l'avocat de l'accusé, Me Julien Boulianne, les preuves du directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) sont insuffisantes pour inculper son client.

C’est un commerce florissant qu’il a avec sa conjointe, et dès mercredi, on avait fait des représentations à l’effet qu’il pouvait retrouver sa liberté en attente des procédures justement pour qu’on puisse éclairer cette situation, pour savoir qui était réellement en possession de ces stupéfiants , a révélé Me Boulianne.

Le représentant du directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Michaël Bourget, a promis que de nouvelles preuves seraient éventuellement déposées en cour. La défense ne connaît toutefois pas encore les nouvelles informations que pourrait détenir le DPCP dans cette affaire.

La cause de Félix Bélisle reviendra devant le tribunal le 2 mai prochain.