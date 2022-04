Onde de choc au Saguenay-Lac-Saint-Jean à la suite du décès de Guy Lafleur

Le décès de la légende du hockey Guy Lafleur secoue les Québécois et le milieu sportif régional.

Le démon blond a succombé à un long combat contre le cancer dans la nuit de jeudi à vendredi à l’âge de 70 ans. Il était un véritable héros dans le cœur de nombreuses personnalités et amateurs de hockey.

Le chroniqueur et ex-journaliste originaire de Saint-David-de-Falardeau, Réjean Tremblay, a bien connu l’ancien #10 du Tricolore.

« Guy Lafleur appartenait aux Québécois, au peuple. Lafleur était reconnu partout. » — Une citation de Réjean Tremblay, chroniqueur sportif

Réjean Tremblay a publié Raconte-moi Guy Lafleur il y a deux ans. Le livre a connu un grand succès.

Jean Béliveau, Guy Lafleur et Maurice Richard au Forum de Montréal en avril 1979 Photo : The Canadian Press / Doug Ball

Flower, on connaissait ses défauts. Il les assumait. Quand c’était le temps de prendre un coup, il aimait ça avoir du fun. Et chialer quand c’était le temps. Les gens le connaissaient. Il parlait le langage des gens , a confié Réjean Tremblay en entrevue à l’émission matinale C’est jamais pareil.

Véritable icône du hockey, Guy Lafleur a été l’un des meilleurs joueurs au monde dans les années 70, rappelle le chroniqueur.

« C’était la flamboyance aussi. Il ne portait pas de casque. Il avait 24 ans, les cheveux blonds et assez longs. Quand il patinait à toute vitesse, les cheveux au vent, ça donnait une image très romantique et ça faisait que c’était facile pour les gens de s’identifier à Guy Lafleur. Tu voyais son visage tout le temps. » — Une citation de Réjean Tremblay, chroniqueur sportif

Selon lui, les partisans avaient une place de choix dans le cœur du hockeyeur. Véritable gentleman, Guy Lafleur n’hésitait d'ailleurs pas à leur ouvrir la porte du Forum ou du Centre Bell lorsqu’ils avaient les bras chargés.

Le partisan passait avant le milliardaire qui était propriétaire de l’équipe , a-t-il mis en relief.

Guy Lafleur avec les Nordiques de Québec Photo : La Presse canadienne / Clement Allard

Son passage chez les rivaux du Canadien, les Nordiques de Québec, en 1989, s’est avéré marquant.

Il a réussi à réconcilier ce qui ne se réconciliait pas. Il est passé du chandail rouge, de l’establishment, et il a fini dans un chandail bleu, la couleur du drapeau du Québec, la couleur du peuple. Tu ne peux pas avoir plus beau symbole que ça , croit Réjean Tremblay.

Guy Lafleur devait recevoir la Médaille de l’Assemblée nationale le 24 mai. Elle lui sera remise à titre posthume.

Vous le savez dans vos fibres que Guy Lafleur, c’est Guy Lafleur. Pas besoin d’en dire plus que ça. Pour la moitié de la population, c’est Ti-Guy! , a-t-il.

Une légende disparue

Ancien arbitre et grand sportif, Phil Desgagné est lui aussi attristé par le décès de Guy Lafleur.

C’est une légende au Québec. Moi je dis qu’après Maurice Richard, ça a été Guy Lafleur , raconte celui qui a eu la chance de jouer aux côtés de la vedette lors de matchs amicaux.

« Lafleur, ça a été le gars qui attirait des foules et qui transportait le monde. Pour le Canadien de Montréal, c’était vraiment un joueur exceptionnel. » — Une citation de Phil Desgagné, ancien arbitre

Phil Desgagné aimait beaucoup Guy Lafleur. Photo : Radio-Canada

Les deux hommes ont été propriétaires de restaurants et ont pu discuter de leurs projets d’affaires respectifs à quelques reprises.

C’était un homme affable, gentil, toujours disponible, mais très réservé. Lafleur ne courait pas après toi pour te sauter au cou. Ce n’était pas son genre. Mais tu lui demandais une photo ou de signer quelque chose, pas de problème. Il attirait les foules , se rappelle-t-il avec émotions.

Un ex-coéquipier attristé

Le Jonquiérois Serge Gaudreault se souvient de Guy Lafleur comme d’une personne accessible. Les deux hommes ont joué ensemble chez les Remparts de Québec, avec lesquels ils ont soulevé la coupe Memorial au printemps 1971.

Serge Gaudreault avait disputé 14 rencontres comme gardien lors de cette saison mémorable du club de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Guy Lafleur avait terminé la saison avec 130 buts.

Serge Gaudreault, qui vit maintenant à Québec, avait revu Lafleur en octobre dernier lors d'une cérémonie visant à lui rendre hommage au Centre Vidéotron.

C’est triste. Ce matin, on prend ça dur. C’est l’esprit d’équipe qu’il emmenait. Et lui, c’était un gagnant. Il n’était pas défaitiste du tout. Quand il rentrait dans le vestiaire, il venait nous voir et disait qu’on allait avoir un bon match. C’était toujours le gars qui était là pour aider tout le monde , s'est rappelé l'ancien coéquipier de Guy Lafleur.

Avec Roby St-Gelais