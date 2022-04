Anne Shirley fait connaître l’Île-du-Prince-Édouard à travers le monde

Lucy Maud Montgomery a écrit une vingtaine de romans, plus de 500 nouvelles, plusieurs articles et de la poésie. C’est son personnage d’Anne Shirley, une orpheline rouquine, brillante, déterminée et bourrée d’imagination qui fera d’elle une écrivaine à succès.

Lucy Maud Montgomery aura fait connaître les paysages de l'Île-du-Prince-Édouard aux quatre coins du monde par ses descriptions romanesques de la splendide nature qui l’entourait.

Le 28 juillet 2016 à l'émission radiophonique L'heure du monde, la journaliste Anyck Béraud brosse un portrait de l'écrivaine de l'Île-du-Prince-Édouard

Le roman Anne… la maison aux pignons verts est publié en juin 1908 et connaît un succès instantané. En novembre 1909, il a déjà été réimprimé six fois. L’histoire est traduite dans 40 langues et le livre se vend à quelque 50 millions d’exemplaires à travers le monde.

L’histoire est campée sur la côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard dans la région de Cavendish, l’a où l’auteure a passé son enfance. Une enfance solitaire où elle s’inventait des amies imaginaires. L’histoire d’Anne, c’est en quelque sorte celle de Lucy Maud Montgomery, adoptée très jeune par ses grands-parents.

« L’histoire d’une petite orpheline qui a trouvé un chez-soi, qui a été aimée par des gens et qui est devenue un membre de la communauté. » — Une citation de Jeanne Arsenault, coordonnatrice 100e anniversaire Anne… la maison aux pignons verts

Anne… la maison aux pignons verts connaîtra plusieurs suites. Durant la dernière année de sa vie, Lucy Maud Montgomery termine ce qu’elle conçoit comme le neuvième livre mettant en scène Anne, intitulé The Blythes Are Quoted. Un livre qui ne sera publié qu’en 2009, plus de 67 ans après avoir été écrit.

L’histoire d’Anne sera adaptée au cinéma et à la télévision à plusieurs reprises. La maison aux pignons verts du roman est modelée sur la maison de son enfance située à Cavendish dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard.

Lucy Maud Montgomery sera la première femme admise comme membre de la Société royale des Arts et des lettres de Londres.

Des retombées touristiques importantes pour la province

À la suite de son décès, le gouvernement canadien consacre Lucy Maud Montgomery : personne historique d’importance nationale.

Les environs de Green Gables et de la maison d’enfance de Cavendish seront également désignés comme lieux historiques nationaux du Canada en 2004.

Le succès littéraire d’Anne se traduit donc en une véritable réussite touristique.

À l’Île-du-Prince-Édouard, l’importance du personnage d’Anne ne fait aucun doute. Plus de 200 000 touristes viennent chaque année pour visiter Cavendish afin d'entrer dans l’univers bucolique de l’héroïne.

Le 3 juillet 2008 au National, le journaliste Paul Légère présente un reportage sur les activités touristiques liées au centenaire du roman Anne… la maison aux pignons verts.

Au Japon, le livre Anne… la maison aux pignons verts fait partie du curriculum scolaire. C'est par centaine que les Japonais viennent visiter l’île chaque été.

Le 1er juillet 2019 lors de la fête du Canada, Parcs Canada a inauguré le nouveau Centre d'interprétation d'Anne la maison aux pignons verts qui a été complètement remis à neuf.

Les retombées touristiques du roman de Lucy Maud Montgomery se chiffre à plus 350 millions de dollars par an sur l’île.