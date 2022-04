Guy Lafleur : les Remparts pleurent leur plus grand joueur

On a beau s’attendre au pire, on n’est jamais prêt à ça. On espère toujours qu’un miracle se produise et qu’on reçoive une bonne nouvelle. Malheureusement, ce n’est pas le cas ce matin , a avoué sans détour Patrick Roy, quelques heures après avoir appris le décès du célèbre hockeyeur.

Parlant au nom de l’organisation des Remparts, mais aussi en son nom personnel, l’entraîneur-chef des diables rouges a d’abord rappelé l’impact qu’a eu le démon blond sur les joueurs de sa génération. C’était une idole pour nous. Samedi soir, dans le corridor chez mes parents durant la soirée du hockey, on était des Guy Lafleur , s’est remémoré Patrick Roy.

Guy Lafleur, après la conquête de la Coupe Memorial par les Remparts de Québec en 1971. Photo : LHJMQ

Dans son cas, il a éventuellement eu la chance de côtoyer son idole de près, à son premier camp d’entraînement avec le Canadien, puis, quelques années plus tard, de l’affronter.

Il avait tout un lancer. Combien de fois on l’a vu descendre sur le flanc droit, les cheveux flottant à l’arrière, et marquer des buts de cette façon-là , a rappelé l’ex-numéro 33, qui avait lui-même accordé deux buts à Lafleur à son retour au Forum dans l’uniforme des Rangers, en 1989.

« On aime jamais se faire marquer des buts, mais si on s’en fait marquer, aussi bien que ce soit lui. » — Une citation de Patrick Roy

Guy ne disait jamais non

Comme membre de l’organisation des Remparts, c’est toutefois surtout la grande générosité de Guy Lafleur qui marqué Patrick Roy.

Je l’ai toujours perçu comme quelqu’un qui savait d’où il venait. Il était toujours disponible pour nous. Jamais il ne disait non. Non seulement ça a été le meilleur joueur de l’histoire des Remparts, mais c’était un formidable ambassadeur.

Même son de cloche du côté de l’homme d’affaires Jacques Tanguay, président et ex-propriétaire de l’équipe. Guy a marqué l’histoire de l’organisation et dès ses débuts à Québec, en 1969, il est devenu l’idole d’un peuple. Il avait une personnalité attachante et il était reconnu pour son accessibilité auprès des amateurs.

Guy Lafleur lors de la cérémonie pour le retrait de son chandail numéro 4 à travers toute la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en octobre dernier. Photo : Jonathan Roy / LHJMQ

À Québec, la légende de Guy Lafleur a commencé dès son premier passage au Tournoi pee-wee, à 10 ans, en 1962. L’année suivante, il était de retour pour guider son équipe de Thurso aux grands honneurs, étant nommé joueur par excellence du tournoi.

L'ultime capitaine

Michel Brière se rappelle l'avoir affronté, en 1963, quelques années avant de devenir son coéquipier avec les As juniors de Québec, puis chez les Remparts, de 1969 à 1971.

Guy a toujours été un joueur dominant, mais c’était aussi quelqu’un qui travaillait très fort. À l'entraînement, il n’y avait pas de demi-mesure. Il était toujours le premier sur la glace et l’un des derniers à quitter , relate celui qui a soulevé la Coupe Memorial avec Lafleur.

Mais la prestance et l'attitude du démon blond en dehors de la patinoire était tout aussi marquante, se rappelle son ancien coéquipier. Tout le monde était porté à le suivre. C'était le premier à encourager ses coéquipiers quand on traversait une mauvaise séquence. C’était un vrai leader. Ce n’est pas pour rien que c’était le capitaine des Remparts.

Guy Lafleur lors du dévoilement de l'oeuvre d'art en son honneur, à la place Jean-Béliveau, en octobre dernier. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Un titre de capitaine que Guy Lafleur a semblé assumer toute sa vie. Il fallait voir ses anciens coéquipiers des Remparts graviter autour de lui, dans les corridors du Centre Vidéotron, en octobre dernier, lorsque son numéro 4 a été retiré par toutes les équipes de la LHJMQ.

Lafleur avait insisté pour y être, même sérieusement affaibli par la maladie. Retrouver autant d’anciens qui ont joué avec moi, ça prouve une chose. L’équipe se tient encore , avait-il salué, la voix étouffée par l’émotion, quelques minutes avant de recevoir une longue ovation du public de Québec.

Vendredi matin, l’équipe a perdu son éternel capitaine.