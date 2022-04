COVID-19 : baisse des hospitalisations, mais nouveaux décès au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Six de ces patients sont traités dans une unité de soins intensifs.

Le plus récent bilan de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) signale cependant l’ajout de trois décès dans la région. On compte donc un total de 412 victimes depuis le début de la pandémie il y a 2 ans.

L’Institut national de santé publique du Québec INSPQ note aussi la présence de 1129 cas actifs sur le territoire régional.

Au Québec, les plus récentes données font état de 34 décès supplémentaires liés à la COVID-19 et une augmentation de 5 hospitalisations, pour un total provincial de 2410.

Les aînés toujours fragiles, selon la santé publique

La situation demeure préoccupante pour les aînés en cette sixième vague de la pandémie. En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, a fait remarquer qu’il y a eu une hausse des décès des personnes âgées de 70 ans et plus au cours des dernières semaines.

Une quarantaine de résidences pour aînés sont le théâtre d’une éclosion. Le nombre de cas de COVID-19 dans la population en général, de même que les hospitalisations et l'absentéisme chez le personnel soignant semblent avoir atteint un plateau.

Le Dr Aubin note par contre une hausse marquée des cas d’influenza depuis quelques jours.