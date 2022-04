Toujours sans nouvelles d’Isabelle Perron six mois après sa disparition

Le 27 octobre, la SQ avait été informée que cette résidente de la rue principale manquait à l'appel. Isabelle Perron a été vue pour la dernière fois à sa résidence en septembre dernier.

Isabelle Perron mesure 1,60 m (5 pi 3 po) et a les cheveux bruns et courts, les yeux bruns et porte un tatouage de papillon au poignet droit et une tête de tigre dans le bas du dos.

Le sergent de la Sûreté du Québec SQ Hugues Beaulieu confirme que la Division des crimes contre la personne enquête toujours sur ce dossier-là .

La portion terrain a été faite. On est à investiguer d’autres pistes. Mais, dépendamment des nouveaux éléments d’enquête qui pourraient survenir, ça serait possible d’avoir un nouveau déploiement , explique M. Beaulieu.

Il mentionne aussi qu’habituellement, un dossier comme ça est assigné à un [seul] enquêteur .

« Le cas de Longue-Rive fait toujours l’objet d’une enquête. Les détails du dossier ne sont pas rendus publics. » — Une citation de Hugues Beaulieu, sergent aux communications de la Sûreté du Québec

Le 29 octobre, les policiers avaient fait des recherches à sa résidence et dans son quartier.

Un homme avait aussi été interrogé par les policiers en lien avec la disparition, mais il n’avait pas été arrêté.

On dit qu’une personne d’intérêt, un témoin important, aurait été rencontré. Est-ce que ça a amené des éléments de preuve? [...] On peut présumer qu’il y a possibilité qu’un crime ait été commis et on en recherche le ou les auteurs , explique le policier retraité de la Sûreté du Québec SQ , François Doré, qui a accepté de livrer son analyse du dossier bien qu’il n'a pas été partie prenante de l’enquête.

« Six mois plus tard, une personne dans la soixantaine disparue qui réside à un endroit où il y a [environ] 1000 personnes et que tout le monde se connaît, c’est pour le moins mystérieux. » — Une citation de François Doré, policier retraité de la SQ

Toujours est-il que six mois plus tard, on ne sait pas si [Isabelle Perron] est toujours vivante, on ne sait pas où elle se trouve, mais il y a quelqu’un quelque part qui peut avoir de l’information , note M. Doré.

L’ex-policier émet des hypothèses sur ce que la Sûreté du Québec SQ pourrait faire dans les prochains mois. Selon lui, les policiers vont revoir les entrevues qu’ils ont faites, revoir les déclarations et refaire des recherches sur le terrain .

On est au début du printemps. Le fait d’aller se promener, d’aller voir des sentiers et [d’observer] le bord de l’eau peut amener des découvertes qui nous permettraient de comprendre ce qui s’est passé il y a six mois , dit-il.

Il ajoute que la Sûreté du Québec SQ peut faire venir un poste de commandement pour inviter la population à venir donner des informations s’ils en ont .

Est-ce que cette dame-là a été active sur internet, avec une carte de crédit ou de débit? Il y a d’autres moyens qui ne sont pas visibles [pour faire avancer l’enquête en cours] , affirme l'ex-policier de la Sûreté du Québec SQ .

La police invite toute personne qui apercevrait Isabelle Perron à communiquer avec le 911. Il est aussi possible de transmettre de l’information confidentiellement au 1 800 659 4264.