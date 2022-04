Québec octroie 970 000 $ pour l’intégration des Premières Nations sur le marché du travail

Les Premières Nations de Kitcisakik, Lac-Simon, Pikogan, de Long Point et de Wolfe Lake pourront bénéficier de l’argent annoncé.

Les agents de liaison permettent aux membres des communautés de développer leur plein potentiel selon Monik Kistabish, cheffe de la Première Nation Abitibiwinni.

Chaque fois qu’une Première Nation a un emploi qui est intéressant, ça a des répercussions. Pas seulement pour lui, sa famille, notre communauté, mais ça a des répercussions aussi au niveau de la région et ça a un impact sur le développement économique et social aussi en même temps , décrit-elle.

Elle souligne qu’un agent de liaison est déjà engagé à Pikogan.

C’est un membre un membre Abitibiwinni, qui a déjà travaillé pour le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni qui connaît notre réalité. C’est important pour nous d’avoir des gens, nos propres membres qui nous représentent , ajoute Monik Kistabish.

Suzanne Blais, Jean Boulet, Monik Kistabish, Dave Sergerie de la Commission développement ressources humaines des Premières Nations Québec. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le taux d’emploi des personnes issues des Premières Nations est de 41,7 %.

Un taux beaucoup trop bas affirme le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean Boulet.

Une nouvelle intéressante c’est que le taux de diplomation est en augmentation. Maintenant, il faut faire appel à tous les talents issus des Premières Nations, leur dire : "on est là pour vous aider, il y aura quelqu’un qui va vous accompagner“ , souligne-t-il.

Les quatre postes qui seront créés sont supervisés par la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) et Services Québec.

On vit un contexte de pénurie de main-d'œuvre important, rappelle Jean Boulet. Il faut s’assurer d’intégrer toutes les clientèles, tout le potentiel humain qui est un peu plus éloigné du marché de l’emploi et les Premières Nations en font partie.

- Avec les informations de Martin Guindon