Julie Doucet au Festival BD de Montréal, qui déménage sur la rue Saint-Denis

Le festival accueillera cette année pas moins de 200 artistes du Québec, une cinquantaine d’expositions et 20 artistes de l’international. Johanne Desrochers, directrice générale du FBDM, ne cache pas son enthousiasme quant à l’avenir du festival, qui a pris bien du galon depuis sa création en 2011.

Je pense que tranquillement, le Festival BD s’est installé dans sa communauté. On a grandi un peu au même rythme que la communauté de BD a grandi au Québec, ce qui fait qu’on a fait les pas ensemble pour devenir plus grands , affirme-t-elle.

On vit certainement un âge d’effervescence pour la BD. Il y a énormément de nouveaux créateurs, il y a d’excellents livres qui se publient à chaque année, donc c’est certain que la bande dessinée québécoise est sur un élan extraordinaire.

Après 10 années passées au parc Lafontaine, le Festival BD de Montréal s'installe sur la rue Saint-Denis, qui sera fermée à la circulation sur 1,5 km pour l'occasion. Photo : Festival BD de Montréal

La créatrice de Maxiplotte en conversation avec Jessica Campbell

Parmi les points forts de la programmation, on compte notamment le passage de la dernière star du Festival d’Angoulême, la bédéiste montréalaise Julie Doucet, figure marquante de la bande dessinée alternative des années 1990 aux États-Unis.

Cette dernière prendra part à une conversation avec Jessica Campbell, une artiste originaire de Colombie-Britannique et basée au Wisconsin, dont l’esthétique peut se rapprocher de celle de Julie Doucet.

L’entretien sera entièrement en anglais, une décision guidée par le thème du FBDM cette année, Tisser des liens . L'équipe d'organisation souhaitait entre autres favoriser des rencontres entre des artistes qui ont une certaine connexion au niveau de leur lectorat, de leur style ou des thèmes abordés.

Une image de la bande dessinée Le petit astronaute, de Jean-Paul Eid Photo : La Pastèque

Parmi les autres artistes du Québec qui seront de passage, on peut souligner l’auteur Jean-Paul Eid, créateur de la série Le petit astronaute, ainsi que Christian Quesnel, qui participera à une table ronde sur l’histoire derrière sa bande dessinée Mégantic, un train dans la nuit, primée à Angoulême en mars.

L'auteur jeunesse québécois Alex A., connu pour sa série L’Agent Jean, fait aussi partie de la programmation aux côtés d’autres bédéistes d’ici dont Jade Armstrong, Eloisa Aquino, Jean-Sébastien Bérubé, Cab, Cathon, Olivier Hamel et plusieurs autres.

L'Agent Jean, personnage créé par Alex A. Photo : Happy Camper Media

Des artistes du Brésil, du Chili et de l’Italie

Le FBDM accueillera une belle brochette de bédéistes provenant de l’étranger, notamment les artistes brésiliens Marcello Quintanilha, créateur de la bande dessinée Écoute, jolie Marcia, et Marcelo Lelis, auteur de En fuite!

L’autrice Berna Labourdette et l’éditrice Vivian Lavin viendront du Chili, qui sera d’ailleurs au cœur d’une exposition sur les femmes chiliennes en bande dessinée.

Le continent européen sera lui aussi bien représenté, notamment par Brecht Evens (Les Rigoles), Elene Usdin (René.e aux bois dormants), Léa Murawiec (Le grand vide), Juni Ba (Monkey Meat) sans oublier la présence de Diane Le Feyer et Mr Tan, les artistes de la série à succès Mortelle Adèle. LE FBDM fera aussi une place à l’Italie, avec la présence de Lorena Canottiere et Pietro Scarnera, ainsi qu’à l’Allemagne avec Katharina Greve.

Plusieurs expositions sont également au programme, comme Habuimus papam – nous avions un pape, une immersion dans l’univers de l’artiste pluridisciplinaire montréalais et pape incontesté de la bande dessinée alternative, Patrick Henley, alias Henriette Valium.

Une allée piétonne de 1,5 km

Après 10 années passées au parc La Fontaine, le festival investira cette année la rue Saint-Denis, qui sera fermée à la circulation sur 1,5 km pour héberger des kiosques, des activités, des expositions et des rencontres.

Mme Desrochers se réjouit de ce déménagement, précipité par la pandémie et la construction d’un nouveau pôle familial dans le parc, qui permet au festival de rester dans le Plateau-Mont-Royal tout en s’installant sur une rue qui abrite maisons d’édition et librairies emblématiques.

C’est le quartier qui nous accueille depuis toujours. Et maintenant, on ratisse plus large, mais au départ, c’était les gens de l’arrondissement qui venaient nous voir. Avec la rue qui est fermée, ça nous permet de garder notre idée d’installer des chapiteaux, d’avoir nos auteurs et nos exposants qui sont proches , explique Johanne Desrochers.

La programmation complète du 11e FBDM est disponible sur le site du festival.  (Nouvelle fenêtre)

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.