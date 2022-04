La classe politique salue la mémoire du « Démon blond »

Le joueur étoile des Canadiens décédé à l’âge de 70 ans à la suite d’un long combat contre le cancer occupait une place de choix dans le cœur des Québécois et des Canadiens et c’est avec émotion et admiration que de nombreux politiciens lui ont rendu hommage.

Le premier ministre Justin Trudeau a salué sur son compte Twitter celui qu’on appelait affectueusement le Démon blond .

Sa vitesse, ses habiletés et sa fiche étaient incroyables. Avec ses records et ses cinq coupes Stanley, il a inspiré d’innombrables Québécois, Canadiens, et amateurs du monde entier. Tu vas nous manquer, numéro 10.

Grand amateur de hockey, le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré que le Québec perd un géant .

« Il a marqué toute une génération de Québécois. Il nous a fait rêver. Il nous a fait gagner. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Ce qui faisait de lui un joueur unique, c’était bien sûr son talent extraordinaire, mais aussi son style, son élégance. C’était un joueur spectaculaire. Quand on le regardait jouer, on avait l’impression de voir un artiste , a partagé M. Legault sur son compte Twitter.

Guy Lafleur, c’était pas juste un joueur de hockey exceptionnel, c’était aussi un homme qui avait son franc-parler, a-t-il rappelé. Il était très accessible, très humble et généreux.

La statue de Guy Lafleur installée sur la Place du Centenaire du Centre Bell en janvier 2009. Photo : Getty Images / Richard Wolowicz

Tous ceux qui regardaient La soirée du hockey se souviennent de l’avoir vu presque voler sur la glace. Il restera pour toujours dans nos cœurs , écrivait pour sa part le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez en offrant ses condoléances aux proches de M. Lafleur.

Sa collègue ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a évoqué un héros plus grand que nature qu’elle a tenu à remercier pour cette passion contagieuse et cet élan sur la glace qui nous fascinait tous et toutes .

Pour le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, même si on s’y attendait depuis un moment, la nouvelle est déchirante .

Guy Lafleur était selon lui quelqu’un qui nous fait se sentir plus grand, meilleur…

« Guy Lafleur, le Démon blond, l’éternel #10, nos soirées du samedi… un engageant visage d’une nation qui scandait son prénom, Guy, Guy, Guy n’est plus. Mais Lafleur est immortel. » — Une citation de Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Pour le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, c’est tout un peuple qui pleure aujourd’hui la perte du Démon blond . Repose en paix, Flower! , a-t-il ajouté en offrant ses condoléances à ses proches.

Le départ de cette légende du hockey a aussi suscité des réactions dans les rangs conservateurs où la course à la direction du parti se poursuit.

Le candidat Pierre Poilièvre n’a pas manqué de rappeler les cinq coupes Stanley remportées par Guy Lafleur.

Il était le meilleur marqueur de l’histoire du CH et le 5e joueur de l’histoire des Canadiens de Montréal à voir son chandail retiré , a -t-il rappelé.

Son adversaire Jean Charest a pour sa part évoqué une légende et l'incarnation même de tout ce que l'on attend de nos héros sportifs canadiens .

En mai 1979, Guy Lafleur, Yvon Lambert, Doug Risebrough, Mario Tremblay, et Pierre Mondou sautent sur la patinoire du Forum pour célébrer une 4e conquête de la Coupe Stanley d'affilée. Photo : The Canadian Press / CHARLIE PALMER

« J’étais toute petite à l’époque où il jouait. À la maison mes parents étaient immigrants et eux-mêmes parlaient de Guy Lafleur. Ça va bien au-delà du hockey, c’est dans le dépassement de soi et dans la personne simple qu’il était. » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Au Parti québécois, le chef Paul-St-Pierre Plamondon a salué un joueur exceptionnel et un homme d’une profonde gentillesse . Une des personnes les plus aimées, une des personnes qui a le plus fait vibrer les Québécois.

La nouvelle n’est bien entendu pas passée inaperçue à la mairie de Montréal, où la mairesse Valérie Plante a écrit avoir appris avec tristesse la nouvelle du décès de Guy Lafleur, l’un des meilleurs joueurs dans l’histoire des Canadiens et de la LNH .

« Montréal pleure la perte de ce grand homme. Merci pour tout, Guy. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

À Québec le maire Bruno Marchand a puisé directement dans ses souvenirs d’enfance… Vous en aurez fait rêver des p’tits culs comme moi , a-t-il déclaré, visiblement ému par la nouvelle.

Sur la glace vous étiez le Démon blond, dans nos cœurs vous étiez le dieu du hockey. Jusqu’à la dernière minute vous avez été une inspiration, par votre force, votre courage et votre détermination.