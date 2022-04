Guy Lafleur : une idole pour des générations de hockeyeurs dans l’Est-du-Québec

Ce décès survient une semaine après celui de l’ancien joueur des Islanders de New York, Mike Bossy.

Guy Lafleur a inspiré plusieurs générations de joueurs de hockey. Le président de Hockey Bas-Saint-Laurent, Guylain Raymond, affirme qu'il a été un joueur très marquant.

« Il a donné le goût à plein de jeunes de jouer au hockey. Plein de gens ont joué au hockey dans les années 70-80. Guy Lafleur, c’était leur idole. » — Une citation de Guylain Raymond, président de Hockey Bas-Saint-Laurent

Le Club de hockey L'Océanic de Rimouski a lui aussi tenu à rendre hommage au grand joueur du Canadien de Montréal.

« Un grand homme, mais aussi une idole du peuple québécois nous quitte. » — Une citation de Extrait d'une publication de l'Océanic de Rimouski

Sur les réseaux sociaux, les politiciens sont aussi nombreux à commenter la nouvelle.

Le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, dit de Guy Lafleur que ses prouesses sur la glace, ses propos francs et sans détour dans les médias, son retour avec les Rangers et les Nordiques après une retraite imposée font de lui une légende du niveau du très grand Maurice Richard, qui lui aussi ne se laissait pas dicter sa conduite et ses opinions.

Le député de Rimouski, Harold LeBel, mentionne que Guy Lafleur demeurera non seulement un grand du hockey, mais aussi l'emblème de l'excellence des Québécois .

La députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud, souligne également le départ du démon blond.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Guy Lafleur est le meilleur pointeur de l’histoire du Canadien de Montréal, devant Jean Béliveau, et deuxième buteur, derrière Maurice Richard.

Avec la collaboration de Louis Lessard et René Levesque