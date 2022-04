La N.-É. a des objectifs pour améliorer le système de santé, mais sans échéanciers

Le message qui nous a été transmis à maintes reprises est clair : afin de pouvoir offrir de meilleurs soins et de soutenir et respecter le personnel de la santé, il faut que les choses changent , dit le premier ministre Tim Houston.

Le premier ministre a mené une campagne électorale basée sur une réforme des soins de santé offerts en Nouvelle-Écosse. Après avoir été élu, il a mandaté un comité pour faire le tour de la province à l’écoute des professionnelles de la santé et de leurs préoccupations.

Le Plan d'action pour la santé arrive avec trois semaines de retard et doit fournir les réponses aux problèmes soulevés dans le système de santé.

Pistes de solutions

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse dit que ces consultations ont permis de cerner trois grandes lacunes du système: le recrutement et le maintien en poste des professionnels des soins de santé, l'accès aux soins et une infrastructure physique et numérique dépassée .

Le plan énumère donc six pistes de solutions et leurs objectifs.

La province veut devenir plus attrayante pour les prestataires de services de santé, fournir les soins nécessaires aux Néo-Écossais, cultiver l'excellence en première ligne, renforcer la responsabilité à tous les niveaux, réagir plus rapidement et cibler les facteurs qui influent sur la santé et le mieux-être.

Critique des partis d’opposition

Le chef du parti libéral de la Nouvelle-Écosse, Iain Rankin n'est pas impressionné par Plan d'action pour la santé du gouvernement progressiste-conservateur. Photo : Radio-Canada / Michael Gorman

Ce n’est pas un plan , selon Iain Rankin, chef du parti libéral de la Nouvelle-Écosse.

« C’est juste un autre document promotionnel avec la photo du premier ministre. » — Une citation de Iain Rankin, chef du parti libéral de la Nouvelle-Écosse

À son avis ce document contient toutes sortes de bonnes idées et de souhaits pour le système de santé, mais sans objectif à atteindre et sans échéancier il voit mal comment ce plan va permettre de réellement faire bouger les choses.

C’est décevant , dit Susan Leblanc, , députée néo-démocrate critique en matière de santé.

« Il y a beaucoup de mots, mais peu de contenu. » — Une citation de Susan Leblanc, critique NPD en matière de santé

La députée néo-démocrate reproche aussi au gouvernement de n’avoir mis aucun échéancier et de ne pas avoir présenté le coût de ses belles idées.

La porte-parole du NPD en matière de santé, Susan Leblanc, le 22 avril 2022. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Ce plan est imprécis , remarque-t-elle. Et il ne présente vraiment rien de nouveau.

Elle ne comprend pas pourquoi le gouvernement n'y mentionne pas les adjoints aux médecins et les sages-femmes. À son avis ça aiderait a accélérer l'accès a certains soins.

Elle conçoit tout de même que l’expansion de l'accès aux soins virtuels est encourageante.

Réactions des infirmières

La présidente du Syndicat des infirmières de la Nouvelle-Écosse, Janet Hazelton, est moins critique envers ce plan.

Je fais preuve d'optimisme prudent , dit-elle.

C’est un document concret qui va nous permettre de tenir le gouvernement responsable de ses engagements.

Elle aurait aussi aimé que les objectifs viennent avec un échéancier pour mieux mesurer le progrès, mais à son avis c’est déjà une meilleure approche que ce que les autres gouvernements ont proposé dans le passé.

Janet Hazelton, présidente du syndicat des infirmières de la Nouvelle-Écosse (NSNU). Photo : CBC

Janet Hazelton ajoute qu’elle aurait aimé que le gouvernement s’engage dans ce plan à ne pas privatiser le système de soins de santé en Nouvelle-Écosse.

Quand on privatise, le privé s’empare du personnel et tout le système public en souffre , dit-elle.

Réaction communauté francophone

Pierre Roisné, le directeur général du réseau Santé Nouvelle-Écosse, est très content que le plan ait été publié en français et en anglais en même temps.

Il est aussi content de voir l’importance de la diversité et de l’équité dans l’octroi des soins.

Cette reconnaissance est essentielle et est un bon pas pour assurer des soins de santé inclusifs, sécuritaires , croit-il.

Il espère que le système offrira de plus en plus de soins culturellement appropriés, mais aussi dans la langue de préférence des patients. Il est encouragé par le désir du gouvernement de travailler plus près des organismes communautaires comme le sien le réseau veut continuer de pousser pour l'identification du personnel bilingue dans le système.

Rien ne peut remplacer la sécurité et la fluidité d’un échange avec son ou sa professionnel de santé bilingue , rappelle-t-il.

Malgré les critiques, le premier ministre Tim Houston croit être sur la bonne voie.

Il reste beaucoup à faire, mais on a aussi fait beaucoup , dit-il.

Il explique que le Plan d'action pour la santé est une ébauche et que d'autres objectifs seront ajoutés d'ici l'été. Ces objectifs seront accessibles en ligne pour suivre le progrès du gouvernement dans ce dossier.

Avec les information de Héloïse Rodriguez-Qizilbash et D'Adrien Blanc