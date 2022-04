Guy Lafleur, « vous en aurez fait rêver des p’tits culs », dit Bruno Marchand

Vous en aurez fait rêver des p’tits culs comme moi , a laissé tomber le maire de Québec Bruno Marchand, ému par la triste nouvelle. Sur la glace vous étiez le Démon blond, dans nos cœurs vous étiez le dieu du hockey. Jusqu’à la dernière minute vous avez été une inspiration, par votre force, votre courage et votre détermination , ajoute le maire de Québec.

Avant d'être le célèbre numéro 10 du Canadien de Montréal, Lafleur a été la première grande vedette des Remparts, la formation junior qui a fait vibrer le Colisée de Québec au tournant des années 70. Flower avait déjà gagné l'amour des amateurs de hockey par ses prouesses au Tournoi pee-wee.

Guy Lafleur a participé au tournoi à trois reprises avec Rockland en 1962 et Thurso en 1963 et 1964.

Guy Lafleur a d'ailleurs terminé sa carrière dans l'uniforme des Nordiques de Québec, lors des saisons 1989-1990 et 1990-1991.

Nos héros ne meurent jamais. Le feu de leurs exploits, des souvenirs qu’ils nous ont laissés, vivront toujours en nous. Reposez en paix, M. Lafleur. Le seul, l’unique numéro 10 , a ajouté Geneviève Guilbaut, ministre responsable de la Capitale-Nationale.

En octobre 2021, Lafleur a participé à l'inauguration d'une statue à son effigie, place Jean-Béliveau, tout près d'où il a enflammé les foules lors de sa carrière junior.

Guy, c’est une des grandes idoles sportives du peuple québécois dans toute son histoire , l'avait alors salué le maire de Québec, Régis Labeaume, au moment d’inaugurer l'œuvre de l’artiste Guillaume Tardif.

Baptisée Trop fort pour la ligue, l'oeuvre le représente dans l’uniforme des Remparts décochant un lancer frappé faisant voler un filet en éclats. Une carrière passe tellement vite , avait-il dit lors du dévoilement de l'oeuvre.

Quel athlète et quel homme vrai! Guy Lafleur avait un talent exceptionnel de provoquer l’étincelle et soulever les foules , a écrit le député conservateur de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell. Il aura connu ses premiers succès majeurs en février 1962 au tournoi pee-wee à Québec. Il aura vécu sa dernière apparition publique en octobre 2021 à Québec , se rappelle le député.

L'ancien adversaire de Guy Lafleur et ancien des Nordiques, Alain Côté, se rappelle pour sa part d'un joueur redoutable à affronter.

Alain Côté et Guy Lafleur lors d'un affrontement Canadien-Nordiques au Colisée en 1984

Il était électrisant. À toute fois que je voyais Guy Lafleur prendre la rondelle, j'étais au bout de mon banc. J'avais hâte que sa présence sur la glace termine. C'était une belle machine de hockey qui était en avant de nous autres. Malgré la rivalité, toute cette animosité qui animait les deux équipes, il avait beaucoup de respect .

Alain Côté se souvient d'un premier match au Forum en 1979, où, blessé, il a regardé le match sur la galerie de presse. Montréal avait une bonne équipe. On a travaillé tellement fort pour ne pas mal paraître. On a perdu 3 à 1, ça avait été une bonne partie .

« Aussitôt qu'il contrôlait la rondelle, on était vraiment sur le qui-vive. Il avait certainement l'effet d'intimidation. Les Canadiens venaient de remporter des coupes Stanley et Guy Lafleur était l'artiste ou celui qui a le plus contribué à ces victoires-là. »