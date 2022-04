Canards du Lac Brome à nouveau touché par la grippe aviaire

Le malheur s'abat une fois de plus sur Canards du Lac Brome. Leur centre de production de Sainte-Georges-de-Windsor est touché par une éclosion de grippe aviaire.

La nouvelle a été rendue publique vendredi matin par voie de communiqué.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avait annoncé jeudi avoir détecté la présence de grippe aviaire dans un cinquième élevage estrien jeudi. Selon l'Agence, cet élevage commercial de volaille compte une dizaine de milliers d'oiseaux.

Ce nouveau cas s'ajoute à ceux détectés au cours des dernières semaines dans trois installations de Canards du Lac Brome situées à Saint-Claude, à Knowlton et à Wotton, ainsi que dans un petit élevage d'une vingtaine d'oiseaux du Haut-Saint-François.

L'entreprise soutient offrir sa collaboration avec les autorités provinciales et fédérales.

Temps difficiles

Les temps sont difficiles pour Canards du Lac Brome. Mercredi, l'entreprise avait lancé un cri du cœur aux différents ordres de gouvernement pour faire face aux éclosions de grippe aviaire dans ses installations. À ce moment, elle estimait ses pertes à des millions de dollars, alors que 75 % de sa production a été perdue en moins de deux semaines.

En 110 ans d'existence, l'entreprise estime faire face au plus grand défi de son histoire. Elle n'aura d'autre choix que de mettre à pied de façon temporaire 300 employés au cours des prochaines semaines.