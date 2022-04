Manifestation des camionneurs : des lobbyistes de GoFundMe ont rencontré des députés

Des représentants de GoFundMe ont rencontré trois députés du comité de la sécurité publique et nationale et le président du comité, Jim Carr, quelques jours seulement avant la comparution publique de l'entreprise devant le comité le 3 mars.

Le député libéral Jim Carr, président du Comité de la sécurité publique et nationale. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Dans chaque cas, le lobbyiste de la société de relations publiques PAA Advisory qui a organisé la réunion avait des liens avec le parti du député en question, nous apprend le registre des lobbyistes du gouvernement fédéral.

PAA Advisory a également préparé une réunion au nom de GoFundMe avec deux attachés de recherche du Parti conservateur.

Si le lobbying auprès des élus n’est pas rare, il pose tout de même problème aux yeux des défenseurs de l’éthique. Cela permet à ceux qui en ont les moyens d’obtenir des réunions plus rapidement et plus d'influence auprès des politiciens.

Le seul parti représenté au sein du comité de 12 membres que GoFundMe n'a pas rencontré est le Bloc québécois.

La députée bloquiste Kristina Michaud, vice-présidente du comité, a déclaré que les représentants de l'entreprise ne l'avaient pas contactée et qu'elle ignorait que GoFundMe avait fait du lobbying auprès de quatre de ses collègues.

Début février, le comité a voté à l'unanimité pour appeler les responsables de GoFundMe à répondre à des questions sur le convoi des camionneurs et la collecte de fonds estimée à plus de 10 millions de dollars pour soutenir les manifestants opposés à la vaccination contre la COVID-19.

Les députés interrogés par CBC News ont dit avoir rencontré le président de GoFundMe, Juan Benitez, et l'avocate générale de l'entreprise, Kim Wilford. Mais ils ne croient pas que cela ait pu avoir quelque impact sur le résultat de l'audience.

Le président du comité des finances, le libéral Peter Fonseca, a rencontré virtuellement Juan Benitez le 16 mars, la veille de la comparution de GoFundMe devant le comité des finances.

« Pour l'essentiel, il s'agissait d'un exercice d'écoute. » — Une citation de Le député libéral Peter Fonseca

PayPal a indiqué pour sa part avoir fait du lobbying auprès de trois membres du comité de la sécurité publique au sujet des institutions financières , dans les jours précédant son témoignage du 3 mars. Il n'y a aucun signe que quelqu'un se soit inscrit pour faire du lobbying auprès des membres du comité au nom de deux autres entreprises qui ont comparu devant le comité ce jour-là – GiveSendGo et Stripe.

GiveSendGo a accueilli la campagne de financement en ligne Freedom Convoy 2022 après que GoFundMe eut fermé la collecte de fonds initiale de plusieurs millions de dollars.

Jacob Wells, cofondateur de GiveSendGo, a déclaré qu'il avait été surpris d'apprendre que ses rivaux de GoFundMe avaient engagé des lobbyistes pour les aider à rencontrer des députés avant que les deux sociétés de financement participatif ne comparaissent devant le comité de sécurité publique.

Nous n'étions pas au courant et nous n'avons eu aucun contact avec des députés ou d'autres représentants du gouvernement avant cette comparution , a déclaré M. Wells dans un courriel.

Un accès pour ceux qui en ont les moyens

Le lobbying auprès des membres du Parlement est légal tant que les entreprises et les lobbyistes respectent les règles, en étant enregistrés auprès du commissaire au lobbying et en indiquant clairement les décisions gouvernementales qu'ils cherchent à influencer.

Mais selon Duff Conacher, cofondateur de Democracy Watch, le lobbying peut permettre à ceux qui en ont les moyens d'accéder au gouvernement et d'y exercer une influence.

« Si vous pouvez acheter l'accès, vous avez une chance d'exercer une influence que beaucoup de gens n'ont pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le lobbyiste qui a les relations avec le décideur. » — Une citation de Duff Conacher, cofondateur de Democracy Watch

Selon M. Conacher, les lobbyistes peuvent facturer des centaines de dollars de l'heure pour leurs services et peuvent obtenir des rencontres avec des élus beaucoup plus rapidement que les citoyens moyens.

Selon le registre de lobbying, PAA Advisory s'est enregistré pour la première fois pour faire du lobbying au nom de GoFundMe le 11 février, un jour après l'annonce selon laquelle la société avait accepté de témoigner devant le comité de sécurité publique.

Le député néo-démocrate Alistair MacGregor Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La semaine suivante, le 24 février, la députée libérale Pam Damoff et le député néo-démocrate Alistair MacGregor ont rencontré séparément GoFundMe.

« Il s'agissait simplement d'être très concret sur ce qui s'est passé et à quel moment, sur leur processus, sur leurs conditions générales et sur la manière dont ils les respectent. » — Une citation de Pam Damoff, députée libérale

M. MacGregor, a reconnu qu’il lui arrivait de rencontrer parfois des témoins qui doivent passer devant la commission, en partie parce qu'il a peu de temps pour poser des questions lors des réunions de la commission. La rencontre avec GoFundMe lui a permis de cibler sa ligne de questions lors de la réunion du comité, a-t-il expliqué.

« J'ai abordé la question comme un exercice de collecte d'informations et de faits. » — Une citation de Alistair MacGregor, député néo-démocrate

Le député conservateur Dane Lloyd a été le dernier membre du comité de la sécurité publique à rencontrer les dirigeants de GoFundMe deux jours seulement avant leur comparution devant le comité.

GoFundMe était très préoccupé par ses relations publiques, et je pense qu'ils étaient très inquiets, avant la réunion du comité, de la façon dont les choses allaient se passer , a affirmé M. Lloyd.

Je pense donc qu'ils voulaient rencontrer les députés pour raconter un peu leur histoire, pour mettre les choses en perspective avant la réunion du comité.

Ils m'ont dit que personne du gouvernement ne les avait contactés pendant la crise, ce qui a piqué ma curiosité [...] C'est pourquoi j'ai posé la question pour que cela figure au compte rendu , s’est-il défendu.

D’après le texte de Elizabeth Thompson, de CBC