La campagne de Pierre Poilievre passera par le Nord de l’Ontario

Sa campagne passera par Sault-Sainte-Marie vendredi soir, Sudbury samedi matin, Timmins samedi après-midi et North Bay dimanche.

D’après les représentants conservateurs de la région, il y a beaucoup d’engouement.

Lorsque tu reçois celui qui semble être le candidat le plus populaire au pays à Timmins, oui, tout le monde est pas mal excité , raconte le président de l’association du Parti conservateur de la circonscription de Timmins-Baie James, Steve Kidd.

Tu sais qu’il y en a qui viendront simplement pour regarder le spectacle .

M. Kidd affirme que Pierre Poilievre attire des électeurs désillusionnés de tout le spectre politique, même si des membres de son propre parti le traitent d'extrémiste.

Il a pris avantage de beaucoup de ces sentiments. C’est tout un phénomène et très inhabituel. Les conservateurs ont toujours été considérés comme charmants , ajoute-t-il.

Par contre, M. Kidd indique que les rumeurs qui laissent entendre l’esprit du Parti conservateur est en jeu durant cette course à la chefferie sont exagérées . D’après lui, il y a de la place pour des opinions dissidentes au sein du parti politique.

Le président de l’association du Parti conservateur de la circonscription d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing, Jib Turner, abonde dans le même sens.

Le nerf de la guerre est d’attirer de nouveaux membres puis de les convaincre à choisir un chemin et un chef , dit-il.

Selon M. Turner, le déroulement de la campagne de M. Poilievre démontre qu’il ne porte pas attention aux lobbyistes et aux sondages et qu’il préfère aller au Tim Hortons pour parler avec le public et prendre connaissance de leur humeur.

Malgré tout, il sait qu’il y a des gagnants parmi les 11 autres candidats à la direction. M. Turner s’attend à une course qui va se resserrer plus le jour J du 10 septembre s’approchera.

Il s’agit de la troisième course à la chefferie du Parti conservateur du Canada en cinq ans. M. Turner dit que c’est rare de voir l’un des candidats à la tête visiter le Nord-Est de l’Ontario. Cependant, il admet être un peu agacé par l’absence d’un arrêt dans sa circonscription.

Avec les informations de CBC