Les réductions de services se poursuivent dans des CLSC de la Minganie

Une seule infirmière sera en poste la semaine du 24 avril pour assurer les services dans les CLSC de Baie-Johan-Beetz et d’Aguanish.

Le Centre local de services communautaires CLSC de Baie-Johan-Beetz sera ouvert mardi et jeudi et le Centre local de services communautaires CLSC Victor-Lachance à Aguanish sera ouvert lundi, mercredi et vendredi.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord indique qu’une infirmière de garde sera tout de même disponible au cours de cette période.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord rappelle à la population qu’en tout temps, il est possible de contacter le service Info-Santé au numéro 811, pour obtenir des conseils concernant la santé ou les services du 911 en cas d’urgence.