Les Sherbrookois en deuil de Guy Lafleur

Lui et le démon blond avaient développé une grande amitié au fil des années. C'est d'ailleurs M. Guilbault qui a négocié les contrats de Guy Lafleur lors de son passage avec les Nordiques et les Rangers de New York.

On l'attendait, mais c'est un moment d'une grande tristesse. Je prends ça dur ce matin. Aujourd'hui, demain et après-demain, ça va être très difficile pour plusieurs. Il était tellement aimé de tous. Il ne savait pas dire non. Il était toujours prêt à collaborer. Il avait une grande passion. Il disait les vraies choses , a-t-il dit, en pleurs, à l'émission Par ici l'info.

M. Guilbault a échangé avec Guy Lafleur au cours des dernières semaines. Je ne voulais pas le déranger. Je savais que sa famille prenait soin de lui. On se textait. C'est triste cette maladie. Le dernier texte qu'il m'a envoyé, je lui demandais comment ça allait. Il m'a répondu : "c'est tough" , a-t-il raconté, la voix cassée par l'émotion.

« On perd une grande personne, un amoureux du Québec. On va avoir le cœur gros en fin de semaine. » — Une citation de Georges Guilbault, grand ami de Guy Lafleur

Signer des autographes pendant des heures

Le journaliste de Radio-Canada, Jean Arel, a également réagi au décès du célèbre numéro 10 du Canadien. C'était l'athlète le plus facile à interviewer que j'ai connu. On savait qu'il dirait des choses franches, honnêtes. C'était un homme droit. J'ai eu droit à des confidences de sa part. Son décès m'affecte énormément. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. C'est une légende , a-t-il rappelé, en larmes, à Par ici l'info.

Jean Arel a raconté que Guy Lafleur pouvait passer des heures à signer des autographes, et ce, sans aucun signe d'impatience. Je me rappelle à Lac-Mégantic après la tragédie. Il était allé à la rencontre de la population. Un moment donné, les organisateurs lui disaient qu'il pouvait arrêter. Il ne voulait pas. Il disait : "il y a des gens qui attendent ici depuis des heures. Ils le méritent. Ils ont attendu depuis longtemps".

« Il avait des qualités humaines exceptionnelles. Il a eu beaucoup de malheurs dans sa vie. [...] Il sera impossible à remplacer. Il est unique. Il était deux fois un meilleur homme qu'athlète. » — Une citation de Jean Arel, journaliste à Radio-Canada

L'entraîneur du Phoenix de Sherbrooke, Stéphane Julien, a rappelé qu'il a grandi en écoutant les performances de Guy Lafleur à la télé et qu'il a été, pour lui, une grande inspiration. On m'appelait aussi le démon blond quand j'étais petit. J'étais aussi blond comme lui et j'étais droitier , s'est-il rappelé en riant.

« Je l'ai rencontré à deux reprises. Quand il rentrait dans la salle, c'est comme si c'était le président des États-Unis qui arrivait. C'était incroyable ce qu'il dégageait. Ça m'avait impressionné. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur du Phoenix de Sherbrooke

M. Julien a rappelé que le numéro 4, que Guy Lafleur portait dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a été retiré par toutes les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ . Je suis content qu'il ait pu voir ça de son vivant. C'est une journée triste pour le hockey, mais les beaux souvenirs qu'on a de lui, c'est quelque chose.

Le photographe Yves Tremblay, avec qui Guy Lafleur a partagé une grande passion pour les hélicoptères, s'est dit sous le choc de cette triste nouvelle. Même quand on s'en attend, ça nous rentre dedans. C'est un ami. On se voyait depuis près de 20 ans. Mon souvenir le plus lointain, c'est à son école de hockey à Baie-Comeau. On se voyait deux, trois fois par année. On volait souvent en hélicoptère ensemble.

« Il savait que tout le monde voulait lui parler. Il avait une grande humilité qui amenait un grand respect. Il était plus humble que les gens qui venaient le voir. » — Une citation de Yves Tremblay, photographe

Guy Lafleur, légendaire attaquant du Canadien de Montréal, est mort à l'âge de 70 ans, après un long combat contre le cancer.