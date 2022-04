COVID-19, crimes et surdoses font exploser la demande d’autopsies au Manitoba

Les médecins légistes de la province doivent pratiquer environ 1800 autopsies par an, comme l’indique Soins communs Manitoba dans un communiqué.

Une grande partie de cette hausse est due à la COVID-19. L’organisme explique qu’un grand nombre de personnes meurent à la maison plutôt qu'à l'hôpital et font donc l’objet d'une enquête médico-légale pour déterminer avec certitude la cause du décès.

Mais l’augmentation des surdoses mortelles au cours des derniers mois alimente également cette demande croissante. De plus, les décès liés à la drogue font l'objet d’une enquête de police et sont donc prioritaires, selon Soins communs.

Un nombre record de 407 Manitobains sont morts de surdoses ou d'autres causes liées à la drogue en 2021, a révélé la province au début du mois d'avril.

Cette demande exacerbée d’autopsies cause un retard qui est aggravé par deux autres facteurs : du personnel en vacances et d'autres qui s'absentent en raison de la COVID-19. Le facteur vacances prendra deux à trois semaines pour se résorber d’après l’organisme.

Les familles endeuillées en attente

Les familles endeuillées doivent donc attendre plus longtemps pour connaître la cause du décès. C'est encore plus vrai dans le cas des décès dus aux surdoses, selon Arlene Last-Kolb, cofondatrice de Overdose Awareness Manitoba et membre du conseil d'administration de Moms Stop The Harm.

Les familles attendent entre un an et un an et demi , se désole Mme Last-Kolb, qui a elle-même perdu son fils en raison d'une surdose en 2014.

[Sans l’autopsie] nous pouvons nous douter que le décès de notre enfant ou être cher est dû à une surdose, mais nous ne saurons pas ce qui l’a provoqué , ajoute-t-elle.

Elle précise que si les autopsies permettent aux familles de tourner la page, elles sont aussi utiles pour la province. Le gouvernement peut formuler la réponse politique appropriée s'il sait combien de morts par surdose se sont produites, dit-elle.

Son groupe a fait pression sur la province pour que les personnes qui consomment des médicaments à des fins non médicales aient accès à un approvisionnement sûr et exempt de produits chimiques hautement toxiques comme le fentanyl.

De son côté, Soins communs Manitoba affirme avoir embauché deux médecins légistes supplémentaires pour aider à réduire l'arriéré d'autopsies, l'un pour combler un poste vacant et l'autre pour porter l'effectif total à sept médecins.

L’organisme ajoute que la province a également embauché un nouvel assistant technique en autopsie et en forme présentement un autre.

Avec les informations de Bartley Kives et Sheila North