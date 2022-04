Chaleur extrême : le Canada doit se préparer à des épisodes mortels, dit un rapport

C'est ce que conclut l'étude du Centre Intact d'adaptation au climat de l'Université de Waterloo, en Ontario, qui est le fruit de consultations faites avec une soixantaine d'experts du pays.

L'un des auteurs du rapport, Blair Feltmate, donne l'exemple de la région de Waterloo, qui subit actuellement de 10 à 12 jours d'été avec une température de 30 °C ou plus, le maximum atteignant parfois 34 °C. Selon les projections de modélisation, il pourrait y avoir jusqu'à 55 journées par année avec un mercure de 30 °C ou plus d'ici 2050, et le maximum pourrait grimper à 38 °C.

Ces épisodes de chaleur extrême risquent de devenir de plus en plus prévalents dans l'ensemble du pays, dit-il, mais pourraient toucher en particulier certaines régions plus à risque, si l'on se fie à la tendance des dernières années :

La côte ouest de la Colombie-Britannique

Le sud des Prairies, particulièrement le long de la frontière américaine

La zone au nord des lacs Érié et Ontario et la vallée du Saint-Laurent

Les aînés, les sans-abri et les personnes souffrant d'une maladie chronique sont particulièrement vulnérables, selon les chercheurs.

Le professeur Feltmate rappelle que plus de 500 personnes sont mortes prématurément en Colombie-Britannique en juin 2021 à cause des températures extrêmes.

Sa collègue à l'Université de Waterloo Joanna Eyquem explique que les villes peuvent se transformer en îlots de chaleur en été.

« Le risque climatique est déjà gravé dans notre avenir. Il faut s'y adapter. » — Une citation de Joanna Eyquem, professeure en environnement à l'Université de Waterloo

Quoi faire?

Le rapport formule une série de recommandations :

Favoriser les toits verts sur les édifices

Bonifier l'isolation des habitations

Utiliser des matériaux de construction qui absorbent la chaleur

Réduire la circulation automobile

Favoriser, à l'échelle municipale, des concepts architecturaux qui réduisent la chaleur

La professeure Eyquem ajoute que les particuliers peuvent faire leur part, entre autres en plantant un arbre près de leur maison pour faire de l'ombre.

Une chose est sûre, selon son collègue Blair Feltmate : il faut agir, et ce, dès maintenant. Même si on parvient à limiter les émissions de gaz à effet de serre, ça va ralentir la progression du changement, mais pas renverser la donne, dit-il. Nous devons mieux nous préparer, et ce, avec un plus grand sentiment d'urgence que c'est le cas actuellement.

Avec des renseignements fournis par CBC News