Expulsés du Canada en 2019, les Batalla-Charris rentrent à Sherbrooke

La famille Batalla-Charris revient à Sherbrooke, plus de deux ans après son expulsion.

Carolina Batalla a confirmé à Radio-Canada que leur arrivée à Sherbrooke se fera au cours des prochains jours.

Cette famille, originaire de la Colombie, avait dû quitter le pays en novembre 2019, car sa demande d'asile avait été refusée. Carolina Batalla, Normando Charris et leurs enfants étaient retournés en Espagne où ils vivaient lorsqu'ils ont demandé refuge au Canada.

Au moment de leur expulsion, Immigration Canada estimait que le couple et leurs trois enfants pouvaient recevoir la protection de l'état espagnol, où ils ont vécu entre 2007 et 2015. De son côté, la famille disait ne pas vouloir y retourner, affirmant qu'elle avait été victime d'intimidation et de racisme dans ce pays.

Les Batallas-Charris étaient établis depuis cinq ans à Sherbrooke lorsqu'ils ont dû partir.

La famille ne souhaite pas accorder d'entrevue pour le moment.