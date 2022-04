Un bâtiment plus grand pour remplacer le 24, promenade Sussex?

Le rapport de la Commission de la capitale nationale (CCN) énumère de nombreuses exigences pour une nouvelle résidence officielle, qui serait probablement plus grande que l’actuelle et mieux équipée pour accueillir des visiteurs et de hauts dignitaires.

La plupart des dirigeants du G7 et du Commonwealth reçoivent des visiteurs officiels dans un espace dédié à ces fins. Le Canada manque actuellement d'une telle installation , indique le rapport.

La résidence du 24, Sussex, poursuit-il, est très limitée dans sa capacité à subvenir aux besoins liés à des fonctions officielles, avec une mauvaise accessibilité, des chambres de taille insuffisante et un manque d'espaces secondaires .

Le rapport indique que le manque d'espace d'accueil dédié aux visites diplomatiques et aux événements gouvernementaux a contraint le gouvernement fédéral à adopter une approche ad hoc , notamment la location d'espaces, ce qui présente des défis logistiques et de sécurité.

CBC a obtenu le rapport de la Commission de la capitale nationale CCN par le biais d'une demande d'accès à l'information. L'existence du document a été rapportée pour la première fois par le Toronto Star.

La Commission de la capitale nationale CCN indique que le document servira de guide pour la planification et la conception d'une future résidence officielle, un projet qui n'a pas encore commencé sérieusement.

De futures études pourraient porter sur la question de l'emplacement et de la conception du bâtiment.

36,6 millions pour restaurer l'édifice actuel

La résidence du 24, promenade Sussex nécessiterait 36,6 millions de dollars en réparations pour être remise en état. Le premier ministre Justin Trudeau et sa famille n'ont jamais utilisé la propriété, choisissant plutôt de vivre principalement dans le Rideau Cottage, sur les terrains de Rideau Hall.

Le premier ministre Justin Trudeau et sa famille n'ont jamais utilisé le 24, promenade Sussex (archives). Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le rapport de la Commission de la capitale nationale CCN montre que l'état général des résidences officielles continue de se détériorer en raison d'années de sous-financement chronique , a déclaré Dominique Huras, un porte-parole de la Commission de la capitale nationale CCN , à CBC.

Bien que le rapport n'inclut pas de plans architecturaux spécifiques pour une future résidence officielle, il précise les dimensions d'un bâtiment qui pourrait servir à la fois de résidence au premier ministre et de lieu pour des événements officiels.

La résidence proposée couvrirait plus de 15 000 pieds carrés. Elle comprendrait une zone d'hébergement de 5352 pieds carrés pouvant accueillir jusqu'à 125 personnes et une partie résidentielle qui couvrirait 4689 pieds carrés.

Ces dimensions rendraient la résidence plus grande et plus fonctionnelle que le 24, promenade Sussex, qui a été construit en 1868 et rénové pour devenir la résidence du premier ministre en 1950, selon les informations contenues dans le rapport.

À titre de comparaison, la Maison-Blanche fait 56 000 pieds carrés et la résidence officielle du premier ministre du Royaume-Uni, le 10 Downing street, 71 400 pieds carrés.