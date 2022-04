Les constructeurs du train léger poursuivent la Ville d’Ottawa pour 225 M$

Cette poursuite n'est que la dernière salve d’une bataille juridique complexe qui ne cesse d’escalader entre la Ville et le Groupe de transport Rideau (GTR) qui a conçu, construit et qui entretient le système de train léger sur rail de 12,5 kilomètres.

Selon le contrat, le train léger devait être prêt le 24 mai 2019. Il a finalement été remis à la Ville le 31 août 2019.

En mai dernier, la Ville a annoncé poursuivre le GTR pour 131 millions de dollars pour ce qu’elle estime être les coûts associés qu'elle dit avoir dû engager en raison du trou sur la rue Rideau, en 2016. La Ville a affirmé que ces dépenses étaient dues à des frais de portage supplémentaires, à des coûts reliés au délai d'ouverture du train léger, à des dépenses de consultants, aux salaires et traitements des employés, à des frais financiers et à des dépenses comptables.

En 2016, pendant les travaux du train léger, la chaussée de la rue Rideau, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie, s'est effondrée (archives). Photo : Radio-Canada

La Municipalité poursuit également ses compagnies d'assurance qui ont rejeté sa réclamation pour les pertes liées au trou de la rue Rideau – une affaire judiciaire distincte. Cette poursuite est également de 131 millions de dollars.

Le Groupe de transport Rideau GTR fait valoir que la Ville tente d'obtenir un double recouvrement en poursuivant les deux parties pour les mêmes coûts allégués.

Et pour ajouter plus de complexité au dossier, le Groupe de transport Rideau GTR poursuit également les assureurs pour ce qu'il dit être ses propres coûts liés au gouffre sur la rue Rideau.

Des dommages exagérés , selon le Groupe de transport Rideau GTR

Désormais, le consortium fait valoir que le tribunal devrait rejeter la demande de la Ville à son encontre et contre-attaque en demandant 225 millions de dollars de dommages-intérêts, plus des frais supplémentaires comme des intérêts.

Selon la demande du consortium à la Cour supérieure de l'Ontario datée du 5 avril, le Groupe de transport Rideau GTR affirme que les dommages réclamés par la Ville sont excessifs, exagérés et éloignés de la réalité.

Plus précisément, dit le Groupe de transport Rideau GTR , tous les coûts auxquels la Ville a dû faire face sont de la faute de la Municipalité elle-même et non de la responsabilité des entreprises, peut-on lire dans un communiqué.

Les arguments du Groupe de transport Rideau GTR dans sa contre-poursuite incluent :

que tout retard causé par le trou de la rue Rideau est un « retard justifiable » en vertu du contrat

que la Ville a accusé un retard de 10 mois quant à son approbation de la conception du train Alstom de fabrication française, ce qui a entraîné un délai dans la production des trains

que la Ville a refusé la demande du Groupe de transport Rideau GTR que la Ligne de la Confédération était pratiquement achevée le 29 avril 2019, alléguant à tort que les trains étaient « déficients ». La poursuite cite des commentaires que l'ancien patron d'OC Transpo, John Manconi, a faits aux membres du conseil municipal, le 9 mai 2019, où il a indiqué, entre autres, qu'il restait des "problèmes mineurs" avec les trains.

Le Groupe de transport Rideau GTR fait valoir que l'ensemble du recours de la Ville concerne des retards et que, selon le contrat – ou l'accord du projet –, les pénalités liées à ces délais sont plafonnées à un million de dollars pour chaque échéance non respectée.

La contre-poursuite de 225 millions de dollars comprend une réclamation pour que le Groupe de transport Rideau GTR récupère les 31 millions de dollars qui ont été illégalement retenus par la Ville, selon le consortium, lorsque celle-ci a payé sa facture finale au groupe.

Depuis sa mise en service, le train léger a connu plusieurs problèmes (archives). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Cette bataille juridique spécifique entre le Groupe de transport Rideau GTR et la Ville concerne plus précisément les différends concernant la conception et la construction de la Ligne de la Confédération, a précisé le directeur du programme de construction ferroviaire à la Ville d'Ottawa, Michael Morgan, dans une note au conseil jeudi soir.

Le désaccord houleux sur le bon fonctionnement des trains depuis l'ouverture de la Ligne de la Confédération, en septembre 2019, et les problèmes de maintenance rencontrés depuis, sont deux batailles distinctes.

Les conseillers municipaux doivent obtenir une mise à jour de ce dossier judiciaire, à huis clos, au Comité des finances et du développement économique, vendredi prochain.

Avec les informations de Joanne Chianello, CBC