Maxime Le Flaguais passe derrière la caméra

C'est difficile de parler du film sans révéler le punch, mais ce que je peux dire, c'est que c'est une science-fiction. [...] Je trouve que la science-fiction nous permet de nous projeter, évidemment dans le futur, mais elle essaye de prévoir les coups par rapport aux questions éthiques qu'on va devoir se poser comme espèce. Ce film m'a permis d'adresser une de ces questions , explique le réalisateur.

Ouroboros est un mot d'origine grecque qui est représenté, dans la mythologie, par un serpent qui se mord la queue, tel un éternel cycle duquel il est difficile de se sortir. L'histoire du film se déroule dans un avenir proche où l'on suit un homme seul, caressant le désir d'avoir un enfant. On est plus dans une optique Black Mirror, on n'est pas vraiment dans un truc vaisseau spatial et fusils au laser , affirme celui qui s'intéresse depuis longtemps aux questions éthiques et philosophiques.

Ouroboros a été tourné à Montréal et Charlevoix. Le film est visuellement splendide, à la fois organique et froid, géométrique et sensuel. Pour y arriver, Maxime Le Flaguais s'est entouré de Jérôme Sabourin à la direction photo. À deux, je pense qu'on a fait une bonne équipe pour créer des tableaux. La recherche de locations, c'était très important pour moi. Les lieux qu'on voit dans le film ; j'ai fait une recherche six mois à l'avance. J'ai consulté à peu près tous les sites d'architecture possibles au Québec pour aller dénicher des perles, des lieux de tournage où les gens n'avaient pas beaucoup tourné , ajoute-t-il.

Maxime Le Flaguais tournera un deuxième court-métrage au cours des prochains mois. Photo : Radio-Canada

Accueil chaleureux dans plusieurs festivals

Le court métrage d'une quinzaine de minutes, produit par la boîte sherbrookoise Chasseurs Films, est en compétition officielle aux Rendez-vous Québec Cinéma 2022. Il a également été sélectionné dans une dizaine de festivals, et ce, partout sur la planète. Il vient de remporter le prix du Meilleur court métrage de science-fiction dans un festival de France. Je suis très très content du succès du film pour l'instant! ajoute le cinéaste visiblement heureux et fier.

Maxime Le Flaguais consomme des films depuis toujours. Pour lui, le cinéma est un haut lieu d'enseignement. Je trouve ça extrêmement riche. Ça nous donne des outils sans qu'on s'en rende compte vraiment.

« On pense que c'est du divertissement, mais il y a des choses qui restent en nous, qui s'accrochent à notre cœur, à notre esprit, et qui nous font grandir, je pense, comme être humain. » — Une citation de Maxime Le Flaguais, réalisateur

Cette première incursion derrière la caméra marque le début d'une nouvelle voie professionnelle pour le comédien. Déjà, un deuxième court métrage est scénarisé et le tournage aura lieu cet été avec l'actrice Muriel Dutil. Ouroboros sera présenté en première le vendredi 22 avril dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma.

